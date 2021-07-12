Devlet hastanesinde skandal görüntüler!

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çamaşırhanesinde çekildiği iddia edilen skandal fotoğraf kareleri ortaya çıktı. Hastanenin çamaşırhanesinde hastalara ait çarşaf, yastık kılıfı ve ameliyatlarda kullanılan gazlı bez gibi benzeri çamaşırların yerlerde istiflendiği görüldü.

“ÇAMAŞIRLAR HİJYEN ORTAMDA DEĞİL”

Bursa’nın en iyi devlet hastanelerinden biri olan Yüksek İhtisas ve Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşandığı belirtilen skandal olayda hastaların temiz çarşaf, nevresim ve yastık kılıfı gibi önemli malzemelerin steril olmadığı belirtildi. İsmini açıklamayan bir hasta yakını şöyle konuştu:

“Şifa dağıtması gereken hastane maalesef hasta ve hasta yakınlarını tehdit ediyor. Çamaşırların hijyenik olmayan bir ortamda yine hijyen kurallarına riayet edilmeden yıkanması salgın riskini gündeme getiriyor. Hasta yakınlarının yoğun şikayetlerine rağmen bu konuda tedbir alınmıyor. Bunu Bursalılar hak etmiyor. Pandemi dönemini yaşadığımız bu günlerde hijyen kurallarına azami derecede riayet edilmesi gerekirken bunu bir kamu kurumunun hiçe sayması kabul edilebilir bir şey değildir.”

BATIN KOMPRESLER YENİDEN KULLANIYOR İDDİASI

Ameliyatlarda kullanılan batın kompreslerin (Gazlı bez) tek kullanım olmasına rağmen yıkanıp yeniden kullanılmak üzere çamaşırhane bölümünde yığıldığını ileri süren hasta yakını, “Bunlar, çok hijyenik bir ortamda dezenfekte edilmesi gerekiyor. Steril olması gerekiyor. Bu malzemeler yerlerde ayaklar altında” şeklinde konuştu.

‘ÇARŞAF YOK, ÇARŞAF KARABORSA’

Öte yandan hastane de çarşaf sıkıntısının da yaşandığını iddia eden hasta yakını şunları söyledi:

“Hastanede çarşaf sıkıntısı yaşanıyor. Hemşireden çarşaf istedik. Aldığımız cevap bizi şoke etti, ‘Çarşaf yok. Çarşaf karaborsa’ Hastanenin hastanın altına serebileceği nevresimi, çarşafı ve yastık kılıfı yok.”