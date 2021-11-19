Devlet hastanesinde yabancı hasta için özel birim

Erzurum Şehir Hastanesi’nde yurtdışından gelen hastalar için özel birim oluşturuldu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli sağlık merkezlerinden olan Erzurum Şehir Hastanesi, aynı zamanda İran, Nahcivan, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen hastalara da hizmet veriyor.

Hastane bünyesinde oluşturulan sağlık turizmi biriminde işlemleri yapılan hastalar, daha sonra servislere alınarak tedavilerine başlanıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, sağlık turizmi bölümünde yurt dışından gelen hastaların işlemlerinin yapıldığını belirterek, “Bu birimde Nahcivan, Gürcistan, İran ağırlıklı olmak üzere yurt dışından gelen hastalar bulunuyor” dedi.

Başhekim, “Yurt dışından hastanemize müracaatlar oluyor. Daha yoğunluk olarak Azerbaycan Nahcivan’dan gelen hastalarımız mevcut. Bizlere diyabet, kalp damar cerrahisi, guatr hastalığı, onkoloji hastalarımız, patoloji hastalarımız başvuruda bulunuyorlar. Hastanemize cerrahi operasyon yapılmasını isteyen hastalar da geliyor” diye konuştu.

Başhekim Tör şöyle konuştu:

“Hastane olarak profesyonel olarak işlerimize devam ediyoruz. Bizlere gelen hastalar bizlerden çok memnunlar. Hastanemize gelen hastalara şehir tanıtımı açısından broşür dağıtıyoruz. Şehir tanıtımı açısından turizme de katkı sağlıyoruz. Bir avantajımız hastanenin kampüs içerisinde bulunmasıdır. Bizlere gelen hastalar memnun ayrılırlarsa gittikleri ülkede hastanemize gelen hastalara iyi bir örnek teşkil ediyor. Bize gelen hastalarla tek tek ilgilenip gerekli tetkikleri yaptırıyoruz.”

YOĞUNLUK ARTIYOR

Sağlık turizmi biriminde çalışan personelin birçok dili bilme mecburiyetleri olduğunu, yurt dışından gelen hastalara hangi ülkeden geldikleri konusunda aynı dili konuşup gereken yardımı sağlamalarının istendiğini anlatan Başhekim Tör, “Azerbaycan, İran, Irak, Suriye, Nahcivan, Gürcistan’dan gelen hastalarımız mevcut. Azeri lehçesinin yanı sıra İngilizce, Arapça, Farsça dilleri biliyorlar. Hastalara ne kadar ilgi gösteriliyorsa yoğunluk bir o kadar da ister istemez artıyor.

Bu da bizleri son derece memnun ediyor. Hem şehrimiz hem de ülkemiz tanınmış oluyor. Hastane bahçesine yapılan görseller, hem şehrimizin tanıtımını sağlamak açısından sağlık turizmi için önemli farklılık oluşturduk. Hastanemize gelen kişilere şehrimizi tanıtıyoruz. Şehrimize yeni gelenler bizlere soruyorlar, ‘Tortum Şelalesi’ne nasıl gidilir veya Palandöken Kayak Merkezi’ne nasıl gidilir’ konularında bizlerden bilgi alanlar oluyor” diye konuştu.

Nahcivan’dan tedavi olmak üzere Erzurum’a gelen guatr hastası Nurlane Memmedova ve diyabet hastası Fatma Nuriyeva ise, Erzurum Şehir Hastanesi’nin bölge için şans olduğunu belirttiler.

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