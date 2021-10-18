Devlet korumasında yetişen 1050 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 gencin eğitim durumlarına göre kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacağı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, korunma ve bakım altında yetişen gençler, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

55 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Bu kapsamda 3 Kasım 2021 tarihinde hak sahibi 1050 gencin eğitim durumlarına göre uygun kadrolara ataması yapılacak.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 18-27 Ekim 2021’de e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sayfasından ve ‘turkiye.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilecek. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 55 bin 862 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. (DHA)

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