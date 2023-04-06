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6 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka Online"Devlet kurumlarının başına, kendisini bu kurumların sahibi olduğunu zanneden hiç kimse gelmemeli!"

“Devlet kurumlarının başına, kendisini bu kurumların sahibi olduğunu zanneden hiç kimse gelmemeli!”

Alaturka Online
Alaturka Online

“Devlet kurumlarının başına, kendisini bu kurumların sahibi olduğunu zanneden hiç kimse gelmemeli!”

Alaturka Online
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