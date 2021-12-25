Devlet kurumunda büyük skandal! 55.5 milyon TL’lik zarar

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen 24 bin 662 hayvanın geçtiğimiz yıl öldüğü ortaya çıktı. Sayıştay raporlarına dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaşanan ölümler sonrası yaklaşık 55, 5 milyon TL zarar oluştuğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş ölüm ve mecburen kesim oranlarının gerekenin çok üstünde olduğunun, 2020 yılına ait Sayıştay raporlarına yansıdığını ifade etti.

ÖNGÖRÜLENİN ÇOK ÜSTÜNDE

Reforma ve kasaplık hayvanlarla mecburi kesimin yüksek olduğunu, ölüm ve mecburi kesimlerde telefat oranlarının ise ilgili yönetmelikte öngörülen oranların çok üstende olduğunun Sayıştay raporlarına yansıdığını ifade eden Gürer, hem damızlık ve hem kasaplık hayvanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telefatının kuruma 55 milyon 500 bin TL tutarında zarara neden olduğuna vurgu yaptı.

ÖLÜM ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Ömer Fethi Gürer, “Aynı raporda yer alan verilen dikkate alındığında, “2020 yılında; içinde 2.220 baş genç boğa, 947 baş erkek dana, 80 baş erkek buzağının da bulunduğu 7.984 baş sığır ile 3.457 baş erkek toklu, 39.854 baş erkek kuzunun da bulunduğu toplam 72.246 baş koyun ve 1.676 keçinin reformeye ayrıldığı görülmüştür” dedi.

EN ÇOK ÖLÜM MEYDANA GELEN İŞLETMELER

Mecburi kesim oranlarının yüksek olmasının Sayıştay raporuna “ilginç” ifadesiyle yansıtıldığına da dikkat çeken Gürer, mecburi kesim bazı işletmelerde çok daha yüksek oranlara ulaşmaktadır.

Mecburi kesim oranının makul seviyenin üstünde olan işletmelerin Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Karacabey, Malya gibi işletmeler olduğunu belirtti.

HASTALIK NEDENİYLE ÖLÜYORLAR

Bazı işletmelerde hayvan telefat oranlarının yüksek olmasında hastalıkların önemli rol oynadığının da Sayıştay raporuna yandığına dikkat çeken Gürer, hayvanların beslenme, barınma, gezinme vb. şartları da göz önünde bulundurularak, yüksek orandaki hayvan telefatlarının nedenlerinin araştırılması ve bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerin hızla uygulamaya konulması, telefatlardan kaynaklanan büyük tutardaki zararların önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gürer, gerekli önlemlerin alınarak hayvan telefatlarının nedenlerinin araştırılması ve sorumluluk hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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