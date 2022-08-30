Devlet kurumunu kapatıp, personelle Erdoğan’ın mitingine gitmişler

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve beraberindeki müdür yardımcıları ile kurum çalışanlarının mesai saatleri içerisinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün düzenlendiği mitinge katıldığı ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Afyonkarahisar’da toplu açılış törenine katılmıştı. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve beraberindeki müdür yardımcıları Adalet Atacan ve Cemil Kaynak’ın da aralarında bulunduğu birçok personelin mesai saatleri içerisinde Erdoğan’ın mitingine katıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Saat 16.30’daki mitinge kurum yetkililerinden personeline kadar herkesin katılması ve bunun da kurumun resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılması dikkat çekti. Kurumun hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların teşrifleriyle gerçekleştirilen ‘Büyük Zafer’in 100. Yılı Etkinlikleri ve Toplu Açılış Töreni’ne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelimiz katıldı.”

AKP’Lİ BELEDİYELERDEKİ PERSONELLERE ZORUNLU KATILIM DAYATMASI İDDİASI

Miting saatinde birçok kamu kurumunda vatandaşın işini çözeceğiz personelin kalmadığını ifade eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, şunları söyledi:

“Erdoğan’ın Afyonkarahisar’daki mitingine katılım için muhtarlar ve kurum personelleri adeta zorunlu tutuldu. Devlet memurlarının siyaset yasağı hiçe sayıldı. Örnek mi? Mesela Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ve beraberindeki müdür yardımcıları ile kurum çalışanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Afyonkarahisar’daki mitingine katıldılar.

Kurumun resmi Twitter hesabından da paylaşım yapıldı. Birçok kamu kurum ve kuruluşunda o saatlerde vatandaşın işini görecek personel kalmadı. AKP’li belediyelerde çalışan işçilere katılımın zorunlu tutulduğu katılmayacakların mazeretini bizzat başkana anlatmaları istendiği yönünde çok sayıda telefon aldık.”

“EKMEĞİNİN PEŞİNDEKİ İNSANLARI BASKIYLA MİTİNGE GETİRDİLER”

“Miting yapılan kürsüde Afyonkarahisar Valiliğinin logosu altında Erdoğan ve AKP’li siyasilerin muhalefete hakaret ettiklerini gördük” diyen Köksal, “Vatandaş AKP’den umudunu kesince artık her yerden açık açık oy vermeyeceğini haykırdıkça, güçten düşen halk desteğini kaybeden AKP Afyonkarahisar merkez ilçe köy kasaba ve çevre illerdeki kamu kurum kuruluş çalışanları ile belediye çalışanları da dahil olmak üzere, ekmeğinin peşindeki insanları baskıyla mitinge getirip kendini kalabalık göstermeye çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, taşıma suyla değirmen dönmez. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz” şeklinde konuştu.

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