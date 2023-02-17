‘Devlet nerede’ diye soran Türkiye gerçeğini yaşadık

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi kapsayan, büyük can ve mal kayıplarına yol açan deprem ülke gündemini değiştirdi. 6’lı İttifak’ın Cumhurbaşkanı adayını açıklaması da deprem nedeniyle gecikti. Bülent Arınç’ın gündeme getirdiği “Seçimin bir yıl ertelenmesi” önerisi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan’ın, ‘Bana bir yıl daha zaman verin’ söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil” dedi.

SEÇİMLER ERTELENEMEZ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6’lı ittifakı oluşturan diğer parti liderleriyle birinci tur görüşmeleri tamamladı. Deprem nedeniyle diğer liderler gibi Karamollaoğlu da deprem bölgesine gitti. Karamollaoğlu, liderlerle yapacağı ikinci tur görüşmesinden sonra önerilerini ortaya koyacak. Bu öneriler doğrultusunda siyasi partiler kendilerine yön çizecek. Seçimin bir yıl ertelenmesine ilişkin tartışmalar devam ederken, CHP lideri Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine şunları söyledi: “Şimdi Anayasa açık ve ortadayken yani açık hüküm varken ‘savaş halinde bile seçimlerin ertelenmesine ancak TBMM karar verebilir’ derken, ortada savaş yok. Artık 21. yüzyıldayız seçimleri ertelemenin akılla mantıkla bağdaşır yönü yok. Bunun ortaya atılmasının Erdoğan’ın, ‘Bana bir yıl daha zaman verin’ söyleminden mi kaynaklandığını da doğrusunu isterseniz tam olarak anlamak mümkün değil. Kendisine bu ülke 20 yıl verdi. Artık 20 yıl sonunda ülkenin geldiği hal meydanda.” Deprem felaketiyle yıkılan kentlere yardım ulaştırmada koordinasyon sorununun bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Deprem sorunu, milletin başına bir felaket olarak çökmüş vaziyette. Yardım konusunda ciddi sorunlar var. Çadır üretemeyen, bulamayan bir ülke konumuna geldik. Eskiden Kızılay’ın çadırlarını görürdük her yerde, depremden hemen sonra binlerce çadır görürdük. Kızılay’ı çökerttiler, AFAD’ı çökerttiler. AFAD’da dikkat ederseniz nitelikli, deneyimli kadrolar var ama tepe kadrolar öyle değil. Tepe kadrolara politik atamalar yapıldı ve dolayısıyla AFAD riski gören, riski tahmin eden, afet sonrasıyla ilgili denemeler yapan bir kurum olmaktan çıkarıldı. Kahramanmaraş’la, Düzce’yle ilgili raporlar çıktı, Hatay’la ilgili raporlar çıktı. Aslında bilim, bürokrasi bunları biliyor. Ama bürokrasiyi çürüttüler ve bürokrasiyi görev yapamaz hale getirdiler.”

MADENCİ DİYE YALVARDIK

Dünya’nın pek çok ülkesinde böyle büyük olaylarla karşılaşıldığında ilk harekete geçenin o ülkenin ordusu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Çünkü ordunun istihkâm taburları var. Acil hallerde onların neler yapacakları belli. Buna göre eğitimden geçmiş askerler. Ayrıca madenciler var. Madenci kardeşlerimizin bir an önce deprem meydana gelen illere gönderilmesi için yalvardık. Zaten onların işi bu. Neyse akılları başlarına geldi de uyarılarımızı geç de olsa dinleyip madencilerimizi gönderdiler. İlk günlerde tam bir koordinasyonsuzluk yaşandı. Vatandaş ‘Devlet nerede?’ diye bağırıyor. Evet gerçekten devletin nerede olduğunu bağıran bir Türkiye gerçeğiyle karışı karşıya kaldık maalesef” dedi.

Ordusundan korkan anlayışı anlamak imkansız

İktidarın, devleti, bürokrasiyi nefes alamaz, görevlerini yapamaz konuma getirdiğini öne süren CHP Genel Başkanı, bu konuda şunları söyledi: “Son deprem için ‘Asrın felaketi’ diyorlar. Peki kardeşim nerede bu ordu? Nerede askeri birlikler? Eğer gerçekten bunlar, devleti yönetme kabiliyetini yitirmeselerdi ilk yapacakları iş askeri alana çıkartmak olmalıydı. Sahra hastaneleri kurulabilirdi, sahra yemekhaneleri, mutfaklar kurulabilirdi. Kışın şartlarına uygun askerimizin elinde çadırlar var. Bunlar süratli bir şekilde en geç 24 saat içinde ordumuz bunları yapabilirdi. Kendi ordusundan korkan bir yapı bir anlayış. Bunu anlamak mümkün değil.”