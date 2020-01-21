Devlet parasıyla AKP’linin oteline özel helikopter pisti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ağustos ayında AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanvekili Atilla Ataman’ın Tonya Erikbeli yaylasındaki otelinin açılışını yaptı.

Konuşmasında yayladaki otele ulaşmanın fazla zaman aldığını anlatan Erdoğan, en kısa zamanda buraya bir helikopter pisti yapılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, “Otele bol kazançlar diliyorum. Bizler sadece Halk Bankası olarak değil, bakanlıklar olarak da inşallah sizlere elimizden gelen desteği vereceğiz. Burada 2 helikopterin inebileceği yer olsa buraya inerdik. Bu işaret fişeğini de inşallah vermiş olalım. Ulaştırma Bakanımız zaten bu işlerin piri… Bunlar çok çok yüksek yatırımlar değil. Helikopterler inip kalkmaya başlayınca, iş adamları helikopterleriyle buraya gelecek, hafta sonu bir iki gün burada kalacaklar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, “Gerek valimiz, gerek büyükşehir belediye başkanımız, Tonya Belediye Başkanımız da üzerlerine düşeni yaparlar, biz de bu adımı inşallah hep beraber atmış oluruz” diyerek ilgili tüm kurumlara açık talimat verdi.

Erdoğan, otelin temelini atan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da Trabzonlu olduğunu anımsatarak, onların da ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

JET HIZIYLA İHALE

Erdoğan’ın bu sözlerinden Ulaştırma Bakanlığı’nda hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir taraftan uygun yer arandı, diğer taraftan teknik dökümanlar hazırlandı. Jet hızıyla şartname bitirildi. 15 Kasım’da ihale için onay verildi.

İhale, kanunda deprem, sel gibi olağanüstü durumlar için öngörülen ancak, AKP döneminde sıradan hale gelen istisna 21b-pazarlık usulüyle 19 Kasım’da yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 4 milyon 236 bin TL olarak belirlenen ihale özel olarak davet edilenler arasında gizli kapaklı gerçekleştirildi.

En yüksek teklif 4 milyon 211 bin TL oldu. İhale, 4 milyon 98 bin TL’ye Aliyazıcıoğlu İnşaat’a verildi.

Böylece, çevresinde başka hiçbir işletme olmayan, sadece 70 odalı otele, devlet kasasından özel helikopter pisti yapılmasının önü açıldı.