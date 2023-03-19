Devlet projesi ‘imalat hatasından’ atıl kaldı

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından birçok yeni binanın yıkılmasında müteahhit hataları ortaya çıkarken şimdi de devlet projelerindeki müteahhit hataları gündeme geldi.

AKP’Lİ ESKİ BAŞKANIN AKRABASINA AİT ŞİRKETE İHALEYLE VERİLDİ

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından Sivrice ilçesinin Kavallı köyünde çiftçilere sulama desteği verilmek amacıyla sulama kanalı ihalesi yapıldı. İhaleyi AKP Sivrice eski belediye başkanı Ebubekir Irmak’ın akrabasına ait olan Özırmak İnşaat aldı. 2022 yılında yapımı tamamlanan projede yetkililerden alınan bilgiye göre imalat hatası olduğu gerekçesiyle kanala su verilemedi. 300 bin lira harcanan ve bir yıldır su verilemeyen kanal atıl halde kaldı.

MÜTEAHHİT HAKINDA TUTANAK TUTULMUŞ

Atıl halde kalan sulama kanalıyla ilgili Elazığ İl Özel İdaresi yetkilisi, “500 metrelik kanalda imalat hatası yapılmış. Yapılan hatanın giderilmesi için müteahhit hakkında tutanak tutulmuş. Müteahhit, Kavallı köyü sulama kanalı yapımını mevsim düzelince söküp tekrar yapacak. Yoksa verilen ödenekten kesinti yapılacak” diye konuştu.

“DENETİMSİZLİK VAR DİYE KİMSENİN ÖNÜNÜ AÇMAYACAĞIZ”

Son dönemlerde özellikle ilçelerde yapılan sulama kanallarında gerek kontrolleri gerekse yapımları konusunda sorunların ortaya çıktığını belirten MHP Elazığ İl Genel Meclis üyesi Osman Dilek, şunları söyledi:

“Sivrice ilçesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık maliyeti 300 bin lira sulama kanalı yapılıyor. Bu kanalın 2022 yılı sonlarına doğru yapım ihalesi yapılıp iş tamamlanmasına rağmen maalesef atıl halde bekliyor.

Bu kanalın ihalesini alan firmaya biraz dikkat çekmek istiyorum böyle bir iş yapılır mı devletin parasını tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var burada. Kendi işleri olsa bu kadar özensiz bir çalışmayı yine yaparlar mıydı? Bu sorunla ilgili Elazığ İl Özel İdaresine gerekli ikazlarımızı yaptık. Şimdi bu işin yeniden yapılması için bu işi yapan firma yeniden taahhüt almış.

Bir işi yapıyorsanız teslim ettiğiniz işin parasının helal olması için düzgün olması lazım. Bu yapım işini alan müteahhit kimse bu konuda hassas davranması gerekir. Bu işin takipçisi olacağız devletten ihale alıp rastgele bir iş yapıp denetimsizlik var diye kimsenin önünü açmayacağız.

Meydanı boş bırakmayacağız bu böyle sıkıntılı işler olduğu zaman kamuoyuyla paylaşacağız. Herkes işini düzgün yapsın bu işi yaparken de dikkat edilecek kriterler bellidir, herkes de ona uymak zorundadır”

“FİRMA BENİM DEĞİL YEĞENLERİMİN”

Atıl kalan sulama kanalıyla ilgili görüştüğümüz Sivrice eski belediye başkanı Ebubekir Irmak ise, “Bu sulama kanalını yapan bizim yakınlarımız. O sulama kanalı söz verdiğimiz gibi yeniden yapılacak ve düzelecek. Orada üç beş yerde sıkıntı var o sıkıntılarda mevsim şartları uygun olduğu gün ekip gidip yapacak. Buranın yüklenici firması Özırmak. Buranın benimle bir ilgisi yok. Biz Özel İdaresi Genel sekterliğiyle görüştüğümüzde onlar bize takvim belirleyecekler ekipler gidip orayı yapacak. Mayıs ayına kadar beton yasağı var Mayıs ayı doldu mu oranın bir günlük işi var. Burada ben yetkili isim değilim, bu firma benim firmam değil yeğenlerimin” ifadelerini kullandı.