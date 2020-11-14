Devlet sesimizi duysun babamın hakkını versin

Karaman’ın Ermenek ilçesinde maaş ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem başlatan madencilerin mücadelesi sürüyor. Sonuç alamayınca Ankara’ya yürümek isteyen ancak Jandarma tarafından engellenen madenciler Ermenek Güneyyurt Meydanı’nda bekliyor. O madencilerden Ali Selvi (38) yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı.

ÖNÜMÜZ KIŞ

16 yıllık tazminatının ödenmediğini belirten Ali Selvi şunları söyledi: “2004’te madende çalışmaya başladım. Bir süre sonra maaşlarımızı alamadık. 45 arkadaşımla iş bıraktık. Siyasilerin araya girmesiyle maaşların bir kısmı ödendi. Ancak bu kez de işten çıkarıldık ve tazminatımız verilmedi. Evimin ihtiyaçlarını bin TL’lik işsizlik maaşı ile karşılamaya çalışıyorum. Önümüzdeki ay kesilecek. Süt ve peynirimi hayvanlarımızdan karşılıyoruz. Ama kim bin TL ile geçinebilir ki. 3 çocuğum okula gidiyor. Önümüzde kış.”

Eylemlerden çocuklarının etkilendiğini söyleyen Selvi, “Bir gün oğlum Ömer mikrofonu kapıp düşüncelerini ifade etti. ‘Babam cebime 5 lira harçlık koyamıyor’ dedi. Bunlar çok zor sözler. Bazen bizimle kalmak istiyor. Onu eve güçlükle gönderiyorum” dedi. Babasının hakkının ödenmesini isteyen 9 yaşındaki Ömer ise şöyle konuştu: “Babam hakkı için arkadaşlarıyla parklarda yatarken evde gözüme uyku girmiyor. Babamı çok özlüyorum. Paramız olmadığı için de babam cebime harçlık koyamıyor artık. Babam da çok üzülüyor. Devlet büyükleri ile de görüşmek istiyorum. Onlara babamın hakkını vermelerini söylemek istiyorum.”