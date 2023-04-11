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11 Nisan 2023
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Devlet Su İşleri 1727 işçi alımı gerçekleştirecek

Alaturka Online
Alaturka Online

Devlet Su İşleri’nde (DSİ) tarafından önümüzdeki günlerde işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yapılan açıklamaya göre sürekli işçi alımı 1727 kişilik kontenjan ayrıldı.

DSİ İŞÇİ ALIMI YAPIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. (DHA)

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