Deprem sonrasında depremzedelere yardım eli uzatan Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap bazı kesimlerce hedef yapıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır” dedi. İktidara yakın isimler de “Devlet varken Ahbap’a gerek yok” eleştirisinde bulundu. Ardından AFAD yardım yapan derneklerin listesini yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları da buna bakarak “Devlet varken Ahbap’a gerek yoksa, bunlara ne gerek var?” şeklinde tepki verdi.

AFAD DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı’na bağlı AFAD’ın yaptığı “STK’lar depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oluyor” başlıklı duyuru tepki çekmişti. Listede Ensar Vakfı, TÜRGEV, İsmailağa Derneği, İHH, Beşir Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Türkiye Gençlik Vakfı gibi iktidara yakın dernekler gösterilirken Ahbap’a yer verilmemişti. Bakanlık gelen tepkiler sonrası söz konusu duyuruyu internet sitesinden kaldırdı.