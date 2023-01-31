Devlete 100 TL borç tak, 5 lira 20 kuruş öde kurtul!

Devlete borç takanların seçim öncesinde affedildiği borç yapılandırmalarının sonuncusu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sert tartışmalarla görüşülüyor.

TBMM’ye sunulan etki analizi raporuna göre, af kapsamına giren kamu alacağının toplam büyüklüğü 1.2 trilyon lirayı aştı.

BORÇ: 837 MİLYAR, TAHSİLAT: 43.5 MİLYAR

Ödenmemiş alacak büyük, ancak tahsilat beklentisi minik! İktidar, 837.3 milyar liralık vergi ve cezasından sadece 43.5 milyar liralık tahsilat bekliyor.

Bu hesaba göre devlete olan 100 lira vergi borcunun sadece 5.2 lirasını ödeyenler tıpkı borcunu zamanında ödeyen dürüst vatandaşlar gibi başı dik dolaşabilecek.

Düzenlemeyi eleştiren muhalefet milletvekilleri iktidarı, “Dürüst vatandaşı keriz durumuna düşürdünüz” sözleriyle eleştirdi.

Seçim öncesi alelacele hazırlanan af yasa teklifini komisyona sunan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, devletin vazgeçeceği alacakları ve kapsamdaki borçluları 44 sayfalık etki analizi raporuyla açıkladı. Elitaş’ın verdiği bilgilere göre, 14 milyon 156 bin mükellef vergi dairelerine 521 milyar liralık borcu ödemedi.

7.7 MİLYON KİŞİNİN BORCU DİREKT SİLİNECEK

Maliye bu alacağına karşılık 326 milyar lira gecikme cezası kesti. Böylece Maliyenin toplam kamu alacağı 837.3 milyar liraya çıktı. Af yasa teklifiyle 7 milyon 692 milyon borçlunun borcu direkt silinecek. Geriye kalan 6.5 milyon borçlu ise sadece 43.5 milyar lira öderse temize çıkacak.

Elitaş, vergi dışında SGK’nın da 196 milyar lira alacak aslı olduğunu, bu alacağa 166 milyar lira gecikme cezası uygulandığını, toplam alacağın 362 milyar lira olduğunu söyledi. Buna göre af kapsamına sadece vergi ve SGK alacağı olarak 1 trilyon 199 milyar lira giriyor.

Af paketiyle SGK’nın 362 milyar liralık alacağının sadece 47.8 milyar lirasının tahsil edileceği hesaplanıyor. Bu da SGK’ya 100 lira borç takanlardan sadece 13.2 lira tahsilat yapılabileceğini gösteriyor.

“TOPLUMUN AHLAKINI BOZDUNUZ”

Meclis’e sürekli af paketlerinin getirilmesine muhalefetten büyük tepki geldi. HDP’li Garo Paylan iktidarı, “ Sürekli af yasaları çıkararak toplumun ahlakını bozdunuz. Dürüst vatandaşı keriz durumuna düşürüyorsunuz” sözleriyle eleştirdi.

“ENAYİ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

CHP’li Süleyman Girgin de dürüst bir mükellefin gönderdiği mektuptaki, “Devlete borcunu ödemeyenler sürekli affediliyor. Borcunu zamanında ödediğimiz için kendimizi sürekli enayi gibi hissediyoruz” eleştirisini komisyona okudu.

“DEVLETİN ANASINI AĞLATTILAR”

CHP’li Bülent Kuşoğlu, “Devletin anasını ağlattılar” sözleriyle eleştirisini dile getirirken CHP’li Akif Hamzaçebi, affedilen alacakların çok azının sıradan vatandaşlara ait olduğunu, asıl affın büyük şirketlere yapıldığını ifade etti.