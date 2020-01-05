Devletin ajansı kendini mahkeme yerine koyup SÖZCÜ’ye terörist dedi

Devletin haber ajansı AA (Anadolu Ajansı), SÖZCÜ Davası’nın 27 Aralık’taki son duruşmasını Türkiye’ye ve dünyaya iki farklı haberle duyurdu. Türk basınına geçilen haberde herhangi bir yorumda bulunulmazken, dünya basınına servis edilen İngilizce haberde, davada “olmayan tanıklar” ve “olmayan ifadeler” yer aldı. Gazetenin kurucu sahibi Burak Akbay hakkında kimliği belli olmayan 3 tanığın ifade verdiği ve bu ifadelerinde FETÖ ile ilişkilerini anlattığı yalanı yazıldı.

O İFADEYİ ÇIKARDI AMA…

SÖZCÜ, bu yalanı fark etti. AA’nın yaptığı algı operasyonunu manşetine taşıdı. Devletin ajansına yakışmayan “yalan haberi” deşifre etti. AA, bunun üzerine dünya basınına servis edilen İngilizce metinden “kimliği belli olmayan/tanımlanamayan” anlamına gelen “unidentified” ifadesini çıkardı. Yalanın ortaya çıkmasından rahatsız olan “Anadolu Ajansı” dün yönetim kurulu adına bir açıklama yayınladı ve abonelerine servis etti.

YENİ ALGI OPERASYONU

Ancak bu açıklamada da yine algı operasyonuna devam eden AA, SÖZCÜ’yü İngilizce bilmemekle itham etti. “Gizli tanık” demedik “adı bilinmeyen tanık” demek istedik savunması yaptı. Ancak “unidentified” kelimesi, “kimliği belli olmayan ve tanımlanamayan” anlamına geliyor. Ve SÖZCÜ davasında “kimliği belli olmayan ve tanımlanamayan” tek bir kişi bile yok. Tanıklar ve verdikleri ifadeler ortada. Ve SÖZCÜ bunları da defalarca haber yaptı. Arşivler ortada. AA’nın açıklamasında yalan haberi kamufle etmek isterken daha da vahim bir duruma imza atıldı. AA yönetim kurulu, kendini mahkeme yerine koydu, bir hükme vardı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu devletin ajansı SÖZCÜ’yü “FETÖ’cü” olmakla suçladı. Anadolu Ajansı, bu açıklamayı yaptığı saatlerde ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Devam eden bir yargı süreciyle ilgili konuşamayız” diyor, SÖZCÜ Davası’yla ilgili Yargıtay sürecini işaret etti. Bakan Gül, mahkemenin SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına ilişkin kararının ise “FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak” anlamına geldiğini vurguladı.

AJANS MI MAHKEME Mİ?

Şimdi soruyoruz: “Siz haber ajansı mısınız, yoksa mahkeme misiniz? Algı operasyonuyla başlatılan, taraflı bilirkişi raporuyla beslenen, tek bir delil bile bulunmayan ve yargı süreci devam eden bir davada SÖZCÜ’yü nasıl peşinen suçlu ilan edersiniz? Siz tüm yargı haberlerinizi böyle mi hazırlıyorsunuz? Bu tür yaklaşım gazeteciliğin evrensel kurallarına uymaz, uysa uysa tetikçiliğe uyar.”

İşte Anadolu Ajansı’nın o açıklaması:

“İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde Sözcü Gazetesi’nin sahibi, bazı yönetici ve yazarlarının ‘FETÖ’ye yardım etme’ iddiasıyla yargılandığı davayı karara bağlamış, bazı sanıklara çeşitli sürelerde hapis cezasına hükmetmiştir.

Anadolu Ajansı, bu gelişmeyi, tamamen tarafsız biçimde Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarmıştır. Anadolu Ajansı’nın İngilizce yayınında, davanın seyrini de hatırlatmak amacıyla, 27 Mayıs 2017 tarihindeki haberimizden de yararlanılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik soruşturmayla ilgili Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen sevk yazısının ayrıntıları verilmiştir.

Savcılığın söz konusu yazısında, ‘gazetecilik mesleğinde tecrübeli ve kamuoyunda tanındıkları değerlendirilen 3 tanığın beyanının alındığı’ ifade edilmektedir ve bu ifade de yanlış anlamaya sebebiyet vermeyecek çeviriyle İngilizce haberimizde yer almıştır.

Sözcü gazetesi, İngilizce haberimizdeki ‘unidentified’ kelimesinin ‘gizli tanık’ anlamına geldiği yanılgısından yola çıkarak, Anadolu Ajansı’na ve Genel Müdürümüz Sayın Şenol Kazancı’ya yönelik, ahlak sınırlarını da aşan saldırgan yayınlar yapmaya başlamıştır.

Oysa İngilizcede gizli tanık kavramı için ya ‘anonymous’ ya da ‘secret witness’ kelimeleri kullanılmaktadır. Anadolu Ajansı da İngilizce haberlerde gizli tanık kavramı için “secret witness” ifadesini kullanmaktadır.

Ajansımız, tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan tepkiye yine de iyi niyetle yaklaşmış ve haberde düzeltme yapmıştır.

FETÖ ile irtibatı ve iş birliği mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan Sözcü gazetesinin ve bazı yazarlarının, kendi bilgi eksikliklerinden yola çıkarak Anadolu Ajansı’na ve Genel Müdürümüz Sayın Şenol Kazancı’ya yönelik pervasız saldırıları, suçluluk psikolojisinin çok açık tezahürüdür.

Sözcü gazetesi, AA’ya ve Genel Müdürümüze saldırmak suretiyle kendi FETÖ ile irtibat suçunu örtmeye çalışmaktadır.

Bu yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı, 100 yıl boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsız, ilkeli, ahlaklı ve milli yayınlarına sarsılmadan devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur.”

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu

AA, SÖZCÜ’nün aboneliğini iptal etti

SÖZCÜ’ye yönelik karalama kampanyası yapan ve bunu da sanki tarafsız bir habermiş gibi abonelerine servis eden devletin ajansı AA, dün gazetecilik ilkelerini bir kez daha ayaklar altına aldı. Dünyaya yalan haber servis ettiğini ortaya çıkaran SÖZCÜ’nün Anadolu Ajansı aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırdı. Habere erişim özgürlüğünü elinden aldı. Oysa SÖZCÜ, bu abonelik nedeniyle Anadolu Ajansı’na olan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdi. Ödemelerini zamanında yaptı. Ulu Önder Atatürk’ün kurucusu olduğu Anadolu Ajansı, Atatürk’ün ilkelerinden sapmayan SÖZCÜ’ye olan düşmanca tavrını bir kez daha ortaya koydu. AA’nın bu tavrı basın tarihine kara bir leke olarak geçecek.

‘SÖZCÜ’nün haber alma hakkı engellenemez’

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, AA’nın SÖZCÜ’nün aboneliğini iptal etmesine ilişkin şunları söyledi: “İnanamıyorum. Atatürk’ün talimatı ile kurulan bir ajans bu. Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye’de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. SÖZCÜ’nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez.”

‘AA’nın böyle taraflı haber yaptığı bir dönem olmadı’

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Anadolu Ajansı Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı’nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” ifadelerini kullandı.

‘AA, tarafsız hizmet vermekle yükümlü’

BASIN Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “AA’nın SÖZCÜ Gazetesi’nin üyeliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde fesh etmesi kabul edilemez. Bu uygulamanın çok sorunlu olduğunu görüyoruz. Atatürk’ün önderliğinde halkın ve dünyanın haberden haberdar olabilmeleri için çalışan AA, tarafsız ve hukuki çerçevede hizmet vermekle yükümlüdür. SÖZCÜ hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı yokken AA, yaptığı yayınında tarafsızlığını yitirmiştir” dedi.