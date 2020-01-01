Devletin ajansından SÖZCÜ davasında algı operasyonu

Çıktığı günden bu yana 12 yıldır Atatürk çizgisinden sapmayan SÖZCÜ’ye, 19 Mayıs 2017 günü operasyon başlatıldı. Başta gazetemizin sahibi Burak Akbay olmak üzere, 8 gazeteciye “FETÖ’ye yardım” suçlaması yöneltildi. Savcılık makamı, delil olarak sadece haber ve yazıları gösterdi. Dava sürecinde Atatürk düşmanı bilirkişiye itibar edilip SÖZCÜ Gazetesi’nin sahibi Burak Akbay’ı aklayan bilirkişi raporu görmezden gelindi. Yine de suçlamalar tek tek çürütüldü. Savcılık makamı 5 gazeteciyi SÖZCÜ davasında tanık olarak gösterdi. Gazeteci tanıklar Fehmi Koru, Hüseyin Gülerce, Fuat Uğur, Ersoy Dede ve Cem Küçük savcılığın tanığı olarak çıktıkları duruşmada, SÖZCÜ’nün FETÖ ile bağlantısı olmadığını açıkça dile getirdi.

GAZETECİLİK MAHKUM EDİLDİ

27 Aralık’ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Gazeteciliğin yargılandığı davada mahkeme, SÖZCÜ yönetici ve yazarlarına, basın ve hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecek cezalar verdi. İktidara yakınlığı ile bilinen köşe yazarları bile kararın arkasında durmadı, FETÖ ile mücadeleyi sulandıracağını yazdı. Devletin ajansı Anadolu Ajansı (AA) ise inanılmaz bir algı operasyonuna imza attı. Haberi Türkiye’deki abonelerine olduğu gibi duyuran AA, dünyadaki abonelerine ise gelişmeyi ‘yalan’ katarak aktardı. Devletin ajansı, SÖZCÜ’nün sahibi Burak Akbay’la ilgili ‘olmayan’ tanıkların, ‘olmayan’ ifadelerini haberine koyarak, dünyayı davanın meşruiyetine inandırmaya çalıştı. AA’nın Gözde Bayar tarafından kaleme alınan İngilizce haberinde, “Mahkeme daha önce Akbay’ın yurt dışında FETÖ ile bağlantıları olduğunu söyleyen, adı açıklanmayan, basından 3 tanığı dinledi” ifadesini kullandı. SÖZCÜ Avukatı İsmail Yılmaz, AA’nın iddiasını, “Gizli tanık olsaydı, kod isimleriyle ifadelerinin dosyada bulunması gerekiyordu. Ayrıca mahkemenin de yargılama aşamasında, özel bölmede bu kişileri dinlemesi gerekirdi. Ne soruşturma, ne de yargılama aşamasında bunların hiçbiri olmadı” diye yalanladı.

Bütün bunların ışığında AA’ya soruyoruz:- Türkçe haberinizde bulunmayan uydurma-yalan bilgiyi, İngilizce metninize neden soktunuz?

– Dosyada bulunmayan “Basından adı açıklanmayan 3 tanığı” nereden uydurdunuz?

– Bu algı operasyonunun talimatını kimden aldınız?

İnce, SÖZCÜ kararını değerlendirdi:

SULANDIRMAKTAN BAŞKA NEDiR Ki?

CHP’li Muharrem İnce katıldığı canlı yayında SÖZCÜ yazar ve yöneticilerine verilen akıl almaz ‘FETÖ’ye destek cezaları’na değindi. İnce, “Yargı iktidarın geçmişini aklama aracıdır. ‘Ne istedi de vermedik’ diyenler, ‘Sıla hasreti bitsin’ diyenler utanmadan SÖZCÜ’ye, Emin Çölaşan’a, Necati Doğru’ya, Metin Yılmaz’a FETÖ’cü diye ceza verirse, size herkes güler. Bu sulandırmaktan başka nedir?” diye konuştu.