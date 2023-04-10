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10 Nisan 2023
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Devletin itfaiye aracıyla AKP bayrakları astılar

Alaturka Online
Alaturka Online

28. Dönem milletvekili adaylarının belli olmasının ardından partiler seçim çalışmasına hız verirken, iktidarın kamu kaynaklarını seçim çalışmaları için seferber etmesine yönelik görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İTFAİYE ARACIYLA PARTİ BAYRAĞI ASTILAR

AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla AKP Konya İl Başkanlığı binasına AKP bayrakları asılması tepki topladı.

AKP’DEKİ YANGINI İTFAİYE SÖNDÜREMEZ”

Vatandaşlara hizmet etmesi gereken itfaiye aracının AKP’nin hizmetine sunulduğunu ifade eden İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Her seçim döneminde olduğu gibi AKP yine kamu kaynaklarını kendisi için kullanıyor. Daha önce birçok örneğine şahit olduğumuz bu durum Konya’da bir kez daha karşımıza çıktı.

Belediyeye ait itfaiye aracıyla parti binalarına bayrak astırıyorlar. Vatandaşa hizmet etmesi gereken bu aracı hangi hakla kendi seçim işleri için kullanıyorlar. AKP’de bir yangın var, kaybedeceklerini biliyorlar ve etekleri tutuşuyor bunu biliyoruz ama bu itfaiye aracı bunu söndürmeye yetmez. Bu seçim kamu kaynaklarını hunharca talan ettikleri son seçimleri olacak. Az kaldı” dedi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE BELEDİYE ARAÇLARINI KULLANMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde  Konya’da AKP’li Seydişehir ilçe Belediyesi’ne ait bir aracı AKP’nin seçim koordinasyon merkezinin tadilat çalışmalarında kullanıldığı ana ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Ayrıca AKP Konya İl Başkanlığı’nın 28. Dönem Milletvekili Aday Adaylığı Temayül Yoklaması için oy kullanacak üyeler de yine AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle taşınmıştı.

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