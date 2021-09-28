Devletin kasası 276 milyar lira açık verdi

Sayıştay’ın 2020 yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda yer alan tabloya göre devletin kasasındaki kara delik büyüdü.

İsmail ŞAHİN

Merkezi yönetim faaliyet sonuçları tablosuna göre 2020 yılında 1 trilyon 474 milyar 494 milyon lira gelir elde eden devletin giderleri 1 trilyon 751 milyar 243 milyon lira oldu. Böylece kasa 276 milyar lira eksi yazmış oldu. 2019 yılında bu rakam 244 milyar lira seviyesindeydi.

GELİRLER

Devlet geçtiğimiz yıl en büyük geliri yüzde 63.5 pay ile 937 milyar lirayla vergilerden elde etti. Vergiler içindeki en yüksek pay ise yüzde 24’lik oranla mal ve hizmetlerden alınan vergilerden oluştu.

Döviz kurundaki değişimlerden kazanç ise 250 milyar lira oldu ve gelirlerdeki payı yüzde 17 olarak gerçekleşti. Menkul kıymet ve taşınmaz satışından geçtiğimiz yıl 537 milyon lira gelir elde edildi.

Faizden 31 milyar, para cezalarından 72 milyar lira kazanç sağlayan devletin diğer gelirlerinin toplamı 167 milyar lira oldu.

GİDERLER

2020 yılında devletin en büyük gider kalemini 503 milyar lira ‘cari transferler’ oluşturdu. Bu başlık altında görev zararları için 107 milyar, belediyelere yapılan 184 milyar lira Hazine yardımı ve vatandaşlara yapılan 78 milyar liralık yardımları yer alıyor. 2020 yılında değer ve miktar değişim giderleri (kur değişikliği – döviz miktarının azalması vb.) nedeniyle 419 milyar liralık gider oluşurken, devletin personel gideri 289 milyar lira oldu.

MAAŞ ÖDEMELERİ

Memurlara 230 milyar lira, işçilere 21.4 milyar lira, milletvekillerine 204 milyon lira, istihbarat personeline 1 milyar 319 milyon lira ödeme yapıldı. Merkezi yönetimin faiz gideri 175 milyar lira olurken, mal ve hizmet alım gideri 87 milyar lira, malzeme gideri ise 14.5 milyar lira olarak gerçekleşti.

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