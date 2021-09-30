DEVLETİN MALI NASIL HAR VURUP HARMAN SAVRULMUŞ? SAYIŞTAY RAPORLARI KIRMIZI ALARM VERİYOR.





Yayının tamamını izlemek için ►https://youtu.be/KxKZUOkSpc4

Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre yangınlara havada müdahalede yetersiz kalınması ve Orman Genel Müdürlüğünün envanterine kayıtlı uçak veya helikopter olmaması eleştiri konusu olurken, Sayıştay'ın 88 sayfalık denetim raporu, OGM'nin hava araçları alacak parasının olduğunu gösterdi. OGM'nin 2020'de 3 milyar 772 milyon 331 bin 470 TL net gelir elde ettiği belirtilen raporda, OGM Döner Sermaye İşletmesinin de aynı dönemde bir milyar 26 milyon 465 bin 786 TL kâr yaptığı anlatıldı. Sayıştay, maden sahalarının rehabilitasyon çalışmalarının tam ve zamanında yapılmadığı ve kontrol eksikliği bulunduğunu da tespit etti. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir