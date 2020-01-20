“Devletin protokolü şeyh cenazesine katılırsa bu bizi ilgilendirir” – 18 Dakika (20 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, yeni haftaya başlarken Türkiye’nin siyasi gündemindeki gelişmelere değindi. Kongar ve Yanardağ, devlet protokolünün nakşibendi tarikatı şeyhinin cenazesine katılmasının ne anlama geldiğini yorumladı. Tele1'e destek olmak için:

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