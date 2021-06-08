Devlette işe almanın suyu çıktı

Milyonlarca gariban KPSS sınavlarında başarılı olduğu halde torpil bulamadığı için işsiz gezerken, iktidar destekli kişilerin kamu kurumlarına sınavsız yerleşmelerini kolaylaştıracak bir adım daha atıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde işe alınacak laborant, hidrolog, topograf ve operatör gibi teknik personelin Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerine kurayla belirlenmesi için Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarıldı. Mevzuat gereği kamuda kurayla işe alımlar sadece eğitim düzeyi düşük olan temizlik, güvenlik ve koruma hizmetleriyle bakım ve onarım işleri için yapılabiliyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında, 2021 ve 2022 yılları içerisinde DSİ Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere temizlik, güvenlik ve koruma hizmetleriyle bakım ve onarım hizmetlerine yazılı sınav yapılmaksızın ve KPSS notu aranmaksızın doğrudan noter kurasıyla işçi alınacağı bildirildi. Bu amaçla kamuya işçi alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. Düzenlemeye göre, yapılacak kura sonucunda açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek. DSİ tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırasıyla yedek adaylar işe alınacak.

DONANIM GEREKİYOR

Sınavsız işe alımın önünü açan Cumhurbaşkanlığı kararı sadece temizlik, güvenlik, koruma hizmetleriyle bakım ve onarım personelini kapsamış olmasına rağmen, normalde sınavla seçilmesi gereken nitelikli teknik personelin de üstü örtülü olarak bu kapsamda kuraya alınacağı bildirildi. SÖZCÜ’ye ulaşan bilgilere göre, DSİ’de kurayla işe alınacak personelin önemli bir bölümü topograf, hidrolog ve laborant gibi teknik bilgi ve donanım gerektiren ve mutlaka sınavla belirlenmesi gereken personelden oluşuyor. Bu teknik personelin rastgele kurayla değil teknik bilgi düzeyini test eden sınavla işe alınması gerektiği bildirildi. Kuraya ayrıca treyler operatörü, dozer operatörü gibi kura kapsamında sayılmayan işçilerin de alınacağı belirtildi.

BU YIL 2005 KİŞİ ALINACAK

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre, DSİ yönetimi büyük bölümü teknik personelden oluşan toplamda 4 bin 175 işçi için kadro talebinde bulundu. Talebin değerlendirilmesi sonucunda bu yıl için 2 bin 5 adet işçi alımına onay verildi. Geri kalan işçilerin ise önümüzdeki yıl alınabileceği ifade edildi. Buna göre, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle büyük bölümü teknik personelden oluşan 2 bin 5 kişi noter kurasıyla kamuda işe başlayacak.

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