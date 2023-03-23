Devletten 751 milyon fazla ödeme almıştı, AKP’den aday oldu

Sayıştay, 2011’de ihalesi yapılan Arifiye-Karasu demiryolu projesine ilişkin raporunu yayınladı. Rapora göre yüklenici firmaya 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. O firmanın ortağı olan Yasemin Açık, Elazığ’da AKP Milletvekili aday adayı oldu.

751 MİLYON FAZLA ÖDEME YAPILMIŞTI

Kamu İhale Kurumu verilerine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adapazarı Karasu Demiryolu hattı ihalesi için 5 Nisan 2011’de Seza İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi ile sözleşme yaptı. Sayıştay raporuna göre, sözleşme kapsamında toplamda ödenmesi gereken tutar 320 milyon 840 bin TL idi.

Hattın altyapısının sadece yüzde 23’lük bölümü tamamlandı ancak yüklenici firmaya 73 milyon lira ödenmesi gerekirken, fiyat farkları dahil 825 milyon 138 bin TL ödendi. Yani şirkete 751 milyon 538 bin lira fazla ödeme yapıldı. Ödeme miktarı daha şimdiden ihale fiyatının iki mislinden fazla oldu.

SÖZLEŞMEYE GÖRE 750 GÜNDE BİTMESİ GEREKİYORDU

Sayıştay denetçilerinin raporunda şöyle denildi:

“73 kilometre uzunluğundaki çift hatlı demiryolu altyapı inşaatının üzerindeki köprüler, viyadükler ve diğer yapıların 750 günde, 320 milyon bedelle yaptırılması amaçlanmıştır.

Yükleniciye 825 milyon 138 bin TL ödeme yapılmış, sadece 20 km.’den az bir alanda zemin ıslah çalışmalarının tamamlanabilmiş ve işin fiziki gerçekleşme oranının ancak yüzde 23 mertebesine gelebildiği anlaşılmıştır.”

YASEMİN AÇIK KİMDİR?

Seza İnşaat’ın ortaklarından biri olan AKP’nin Elazığ Milletvekili aday adayı Prof. Yasemin Açık Elazığ doğumlu, tıp doktoru.

Açık aynı zamanda, Sağlığı Geliştirme ve Sigara İle Mücadele Derneği, Yaşam Boyu Kadın ve Üreme Sağlığı Derneği, Elazığ İş Kadınları Derneği, Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği, AİDS ile Savaş Derneği üyesi…

Prof. Açık, dönemin Başbakanı Erdoğan’a bir Elazığ ziyareti sırasında sigara ile mücadelesinden dolayı ödül de vermişti. Açık, 2015 yılında Elazığ’dan AKP milletvekili aday adayı olmuştu.