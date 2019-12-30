Devre arası geldi! Süper Lig güncel puan durumu: Zirve karışık, puanlar çok yakın!

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Alaturka Online
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Süper Lig’de ilk yarının son haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Adeta gol yağmuruna dönüşen haftada ligin zirvesindeki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. İşte Süper Lig’de 17. hafta puan durumu…

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SÜPER LİG PUAN DURUMU

 

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği

Ankaragücü 2-2 Denizlispor

Başakşehir 5-1 Kasımpaşa

Trabzonspor 6-2 Kayserispor

Galatasaray 5-0 Antalyaspor

Sivasspor 1 – 0 Göztepe

Alanyaspor 2-1 Konyaspor

Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor

Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe

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