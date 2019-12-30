Devre arası geldi! Süper Lig güncel puan durumu: Zirve karışık, puanlar çok yakın!

Süper Lig’de ilk yarının son haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Adeta gol yağmuruna dönüşen haftada ligin zirvesindeki Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe haftayı kayıpsız atlatmayı başardı. İşte Süper Lig’de 17. hafta puan durumu…
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SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
Beşiktaş 4-1 Gençlerbirliği
Ankaragücü 2-2 Denizlispor
Başakşehir 5-1 Kasımpaşa
Trabzonspor 6-2 Kayserispor
Galatasaray 5-0 Antalyaspor
Sivasspor 1 – 0 Göztepe
Alanyaspor 2-1 Konyaspor
Gaziantep FK 1-1 Yeni Malatyaspor
Ç.Rizespor 1-2 Fenerbahçe