Devrik Çad Cumhurbaşkanı Hissein Habre ev hapsine alındı

DAKAR (AA) – Senegal'de ömür boyu hapis cezası çeken devrik Çad Cumhurbaşkanı Hissein Habre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) affı kapsamında geçici olarak ev hapsine alındı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Dakar'daki Cap Manuel hapishanesinde bulunan ve sağlık sorunları olan 78 yaşındaki Habre'nin Kovid-19 affı kapsamında geçici olarak 60 günlüğüne ev hapsine alınmasına karar verdi.

Çad'da görevde bulunduğu dönemde insanlığa karşı suçlar işlemekten sorumlu tutulan ve Senegal'in başkenti Dakar'da, Afrika Birliği özel mahkemesinde Nisan 2017'de ömür boyu hapse mahkum edilen Habre'nin avukatlarının dilekçesi sonrası affedildiği belirtiliyor.

Ülkesinde 1982'de darbe ile iktidara gelen Habre, şu anki Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno tarafından devrilmişti. Aralık 1990'da sığındığı Senegal'de 3 yıl sonra tutuklanan Habre, görev süresinde "binlerce kişinin öldürülmesi, kaybolması ve işkenceye uğramasından" sorumlu tutuluyor.