Devrilen iş makinesinin operatörü feci şekilde can verdi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik Köyü’nde bugün öğle saatlerinde bir sitede iş makinası ile çalışma yapan evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Mervan Öztekin, üzerinde bulunduğu site yolundaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle aniden çöktü.

İŞ MAKİNASI İLE BİRLİKTE 15 METRE YÜKSEKLİKTEN DEVRİLDİ

İş makinası yaklaşık 15 metre aşağıdaki Bodrum- Çiftlik karayoluna devrilirken, aracı kullanan Öztekin ise iş makinesinin altında kaldı. Kazayı görenler, sağlık ekipleri ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öztekin’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKINLARININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Bodrum- Çiftlik yolu trafiğe kapatılırken kazayı haber alarak olay yerine gelen Öztekin’in ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi, feryatları yürekleri dağladı. Cenaze aracı gelmeden ambulansa alınan Öztekin’i görmek isteyen yakınları ile jandarma arasında kısa süren gerginlikler yaşandı.

Öztekin’in yakınları “Mervan usta bir operatördü. Son yağışlarla birlikte sitenin duvarının altındaki toprak yumuşamış galiba. İş makinesinin ağırlığına dayanamadı. Çocuklarını ekmeği peşindeydi. Olayı duyunca büyük acı ve şok yaşadık” dedi.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNE GÖNDERİLECEK

Öztekin’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekiplerinin, olayla ilgili üç kişinin ifadesini aldığı belirtildi. Öztekin’in cenazesinin memleketi Muş’un Bulanık ilçesine gönderileceği öğrenildi.