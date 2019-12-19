Devrim Saltoğlu kimdir? Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında?

Devrim Saltoğlu, 1973 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçen Devrim Saltoğlu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Devrim Saltoğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Celil karakterini canlandıran Devrim Saltoğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Devrim Saltoğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyuncululuğu mezunudur.

Üniversite eğitiminden sonra Devlet Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda yer alan Devrim Saltoğlu, ardından Salt Tiyatro’yu kurdu. Kameralar karşısına ilk kez Üvey Baba isimli dizi ile geçti ve pek çok tiyatro oyununda yer aldı.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Celil karakterine hayat veren Devrim Saltoğlu, 1.78 metre boyunda, 80 kilo ve Yengeç burcudur.

Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Celil) (TV Dizisi)

2017 – Cennet’in Gözyaşları (Kaya) (TV Dizisi)

2015 – Bedel (Ferhat) (TV Dizisi)

2014 – Yağmur: Kıyamet Çiçeği (Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Patrona Halil) (TV Dizisi)

2011 – Kirli Oyunlar (Sultan Abdülaziz) (TV Filmi)

2010 – İhanet (Kerem) (TV Dizisi)

2010 – Kızım Nerede (Doktor) (TV Dizisi)

2010 – 72. Koğuş (Solezli) (Sinema Filmi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Beyazıt Hoca) (TV Dizisi)

2008 – Mıhlıçay Aşıkları (Kemal) (Sinema Filmi)

2008 – Goncakaranfil (Zehir Osman) (TV Dizisi)

2007-2008 – Parmaklıklar Ardında (TV Dizisi)

2006-2007 – Sıla (Cihan) (TV Dizisi)

2005 – Keloğlan Kara Prens’e Karşı (Biricik Şefi) (Sinema Filmi)

2005 – Kayıtdışı (TV Dizisi)

2004 – Melekler Adası (Alp) (TV Dizisi)

2003 – Asmalı Konak – Hayat (Seyhan) (Sinema Filmi)

2002 – Asmalı Konak (Seyhan) (TV Dizisi)

2001 – 90-60-90 (Sedat) (TV Dizisi)

2000 – Üvey Baba (Barmen) (TV Dizisi)