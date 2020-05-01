Dezenfektan üreten fabrikada korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan ve hijyen malzemeleri üretiminde önemli rol oynayan kimya fabrikalarının bulunduğu Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir fabrikada saat 21.45 sıralarında yangın çıktı.

BİR İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Vardiya değişimi saatinde çıkan yangında üretim tesisinde çok kişinin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevlere müdahale etmek isteyen Ramazan Bal isimli bir işçi yoğun dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alırken, ekiplerin soğutma çalışması saatlerce devam etti. Dumandan etkilenen işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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