DG Sivasspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray ile oynadığı 27 maçta 5 defa gülen taraf olan Sivasspor, 18 yenilgi, 4 de beraberlik aldı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 48 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar da 14 galibiyet, 6 beraberlik ve aldığı 4 mağlubiyet ile 48 puanla 4. sırada bulunuyor. İşte Sivasspor Galatasaray maçının saati ve kanalı…

SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı, 8 Mart Pazar günü oynanacak. Yeni 4 Eylül Stadın’da saat 19:00’da başlayacak müsabakayı Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele Bein Sports’tan canlı olarak ekranlara gelecek.