DHMİ Genel Müdürü Keskin, Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaat alanını inceledi

ANKARA (AA) – Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki sahra hastanesi inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini bildirdi.

Keskin, DHMİ'nin internet sitesinde yaptığı açıklamada,‬ söz konusu havalimanında ‪genel havacılık ve kargo operasyonlarının uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Salgınla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki sahra hastanesi inşaat çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Keskin, şunları kaydetti:

"Hastane inşaatı ile genel havacılık ve kargo operasyonlarının farklı bölgelerde kesintisiz bir şekilde devam ettiği Atatürk Havalimanında incelemelerde bulunduk. 14 kurala riayet ettiğimiz bu günlerde özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."