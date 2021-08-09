DHMİ: Temmuzda 17.1 milyon yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, temmuz ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç ve dış hatlarda yolcu trafiğinin, direkt transit yolcularla birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 bin olduğunu açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında temmuzda iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604, dış hatlarda 60 bin 971 oldu. Söz konusu ayda üst geçişler ile birlikte toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği ise 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanlarında kargo, posta ve bagaj dahil yük trafiği ise temmuzda iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton; toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TEMMUZDA YOLCU SAYISI 4 MİLYONU GEÇTİ

İstanbul Havalimanı’na temmuz ayında 29 bin 688 uçak, iniş ve kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 725 uçuş, dış hatlarda 19 bin 963 uçuş gerçekleşti. İstanbul Havalimanı’nda temmuzda iç hatlarda 1 bin 412 bin 243, dış hatlarda ise 2 milyon 780 bin 470 olmak üzere toplamda 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise temmuzda 3 bin 809 uçak, iniş ve kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 497 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 57,3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

2021’in ocak ve temmuz dönemini kapsayan ilk yedi ayında havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 379 bin 545, dış hatlarda 206 bin 779 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 708 bin 827 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 33 milyon 740 bin 710, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 588 bin 634 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 57 milyon 386 bin 803 yolcuya hizmet verildi.

İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk yedi ayında iç hatlarda 37 bin 582, dış hatlarda 94 bin 556 olmak üzere toplam 132 bin 138 uçak; iç hatlarda 4 milyon 819 bin 049, dış hatlarda 11 milyon 589 bin 713 olmak üzere toplam 16 milyon 408 bin 762 yolcu trafiği gerçekleşti. Atatürk Havalimanı’nda söz konusu dönemde 23 bin 024 uçak trafiği oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TAŞINAN KARGO MİKTARI 400 BİN TONU GEÇTİ

İstanbul Havalimanı’nda temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 20 bin 498 ton, dış hatta 387 bin 210 ton olmak üzere toplamda ise 407 bin 708 olarak kayıtlara geçti.

Taşınan kargo miktarının yüzde 33’üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 7 bin 430 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 6 bin 537 ton, dış hatta 514 bin 321 ton olmak üzere toplamda ise 520 bin 858 tona ulaştı. DHA

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