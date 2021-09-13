DHMİ’den itiraf gibi açıklama: Havayolu şirketleri tercih etmiyor!

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, yapımı için 76 milyon lira harcanan ve aylardır tek bir uçağın dâhi inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı için 1 milyon 150 bin kw elektrik alımı ihalesi açıldığını gündeme getirmişti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Aytekin’in bu iddialarına cevap verdi. Açıklamada, “Havayolu şirketleri tercih etmiyor.“ ifadelerine yer verildi.

Halil ATAŞ

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar aylardır tek bir uçağın inmediği Balıkesir Merkez Havalimanı hakkındaki iddialara Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nden (DHMİ) dikkat çeken açıklama yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Aytekin’in bu iddialarına cevap verdi. Açıklamada “Balıkesir havaalanının hali hazırda açık ve işletilmektedir. Hava yolu şirketleri tercih etmiyor.“ ifadelerine yer verildi.

“CEVAP BEKLERKEN İTİRAF GÖNDERMİŞLER”

Aytekin, “DHMİ durumu itiraf etmiştir. Cevap beklerken, itiraf göndermişler. Enerji temini için ihaleye çıkılmaması halinde piyasa fiyatı ile yetkili dağıtım şirketinden mecburen elektrik alımı her halükârda devam edecektir demişler. Hava yolu şirketleri tercih etmiyor demişler. Güzelce itiraf etmişler. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“MİLLET SAYENİZDE GÖKTE UÇAK ARAMAKTAN YORULDU”

CHP’li Aytekin şöyle konuştu;

“Balıkesir Merkez Havalimanında Ticari, Hava Ambulans, Özel Jet, Jandarma Trafik Denetleme Hava Araçları ve yangınla Mücadele Uçuşları yapılmaktadır deniliyor. Millet gökte uçak aramaktan yoruldu, teker koyan bir tek uçak yok. Anlaşılıyor ki Balıkesir Merkez Havaalanına yolcu uçağı gelmeyecek, AKP’liler ellerinde çiçeklerle gelen yolcuları karşılayamayacak. Bari kargo uçaklarını Balıkesir’e yönlendirin, ulaştırma ağını hızlandırın.

“YILLARDIR GÜYA GÖKLERDE OLAN YERLİ ve MİLLİ UÇAĞIN İNMESİ GEREKEN EN DOĞRU ADRES!”

AKP’nin israf politikası her gün devam ediyor. Verilen sözler tutulmuyor. Örneğin ‘Milli Uçağımız Göklerde’ diye boy boy afiş yaptırıp ülkenin dört bir yanına astılar. Dünyanın en uzun süre gökyüzünde kalan uçağı oldu. Bari milli uçağımızı Balıkesir’e indirin, DHMİ açıklamasına göre havaalanı ve Balıkesir üzerindeki hava trafiği gayet müsait, Balıkesir Havaalanı bu gururu yaşamak istiyor!”

“ZAFER HAVALANI’NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK İSRAF”

Balıkesir Merkez Havaalanı’ndaki

elektrik enerjisi ihalesini gündeme getiren Aytekin “Uçak inmeyen havaalanına 1milyon150bin Kw’lık elektrik ihalesi yapılıyor. AKP’nin Zafer Havaalanı’ndan sonraki en büyük israfı Balıkesir Havaalanı’dır” ifadelerini kullandı.

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