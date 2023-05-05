D’Hondt sistemi nedir? D’hondt sistemi hesaplama nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl seçim barajını yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşüren ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenme sistemi de kabul edildi.

D’HONDT SİSTEMİ NEDİR?

D’Hondt sistemi, çoğunluk oylama yöntemlerinden biridir ve seçimlerde kullanılan bir sandalye dağıtım yöntemidir. Bu yöntem, çoklu sandalye seçimlerinde kullanılır ve bir parti veya adayın sandalye sayısını belirlemek için kullanılır.

D’Hondt sistemi, üye sayısı belirli olan meclis veya parlamentolarda kullanılır. Seçim sonuçlarına göre, partilerin aldığı oyların toplam sayısına göre sandalyeler belirlenir. D’Hondt sistemi, belirli bir partinin aldığı oy sayısının, kalan sandalye sayısına bölünerek, art arda bütün bölümlerin karşılaştırılması yoluyla sandalyelerin dağıtılmasını sağlar.

Bu sistemde, ilk sandalye en yüksek bölüme giden parti veya adaya verilir. Sonraki sandalyeler, parti veya adayların bölüm sonuçlarına göre sırayla dağıtılır. Her bölümde, bir parti veya adayın aldığı oy sayısı, o partinin ya da adayın bir sonraki bölümdeki sandalye kazanma şansını azaltır.

D’Hondt sistemi, birçok ülkede kullanılan bir seçim sistemi olarak kabul edilir. Bu sistem, çoğunluk oylama yöntemleri arasında en yaygın olanlardan biridir ve belirli bir parti veya adayın sandalye kazanma şansını hesaplamak için kullanılır.

D’HONDT SİSTEMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

D’Hondt sistemi, çoklu sandalyeli seçimlerde sandalyelerin adaylara veya partilere nasıl dağıtılacağını belirleyen bir matematiksel formüldür. Bu sistemde, partilerin aldığı oy sayılarına göre sandalyeler bölüneceği için, bir parti veya adayın kazanacağı sandalye sayısı, aldığı oyların sayısıyla orantılıdır.

D’Hondt sisteminin çalışma mantığı, aşağıdaki adımlarla açıklanabilir:

Partilerin aldığı oyların sayısı hesaplanır.

* Partilerin aldığı oy sayıları, sandalyelerin adil bir şekilde dağıtılması için sırayla bölünür.

İlk sandalye, en yüksek bölüme sahip parti veya adaya verilir.

* Diğer sandalyeler, partilerin veya adayların bölüm sonuçlarına göre sırayla verilir.

* Her bir parti veya aday, sandalye kazanmak için aldıkları oyları, kazanacakları sandalye sayısı ile sırayla bölerek, sonuçları karşılaştırır.

* Kazanılan her sandalye, parti veya adayın sonraki sandalye kazanma şansını azaltır.

– Örneğin, bir seçimde 100 sandalye bulunuyorsa, bir parti %30 oy oranına sahipse, bu parti ilk sandalyeyi kazanmak için 100/30=3.33 bölüm yapar. Diğer partiler de aynı şekilde hesap yaparak sandalyeleri kazanmak için yarışırlar. Bu şekilde sandalyeler adil bir şekilde dağıtılır.

D’Hondt sistemi, parti ve adayların adil bir şekilde sandalye kazanmasını sağlayan bir sistemdir. Ancak, büyük partilerin avantajlı olduğu ve küçük partilerin sandalye kazanma şansının azaldığı eleştirilerine de maruz kalmıştır.