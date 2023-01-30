Dia Saba transferden vazgeçti! Uçak biletini iptal etti

Geçtiğimiz yaz Sivasspor’a transfer olan 30 yaşındaki Dia Saba, kırmızı-beyazlı ekipten sezon ortasında ayrılmıştı.

Ajansspor’un haberine göre; Son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile 1.5 yıllık anlaşma sağladığı belirtilen Dia Saba’nın transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.

Dia Saba, Ankaragücü’yle sözleşme imzalamak için dün (pazar) Ankara’da olacaktı. Dia Saba uçak biletini iptal etti ve Ankara’ya gitmedi.

DIA SABA’NIN KARİYERİ

2011 yılında İsrail’in Beitar Tubruk takımıyla kariyeri başlayan Saba, Sivasspor’dan önce sırasıyla Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Petah Tikva, Maccabi Netanya, Guangzhou City ve Al-Nasr SC takımlarından forma giydi.

Sivasspor, Süper Lig’de zor günler geçirirken 20 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 17. sırada bulunuyor. Yiğidolar öte yandan Avrupa Konferans Ligi gruplarından ise 11 puanla lider çıkmayı başarmıştı.