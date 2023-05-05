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5 Mayıs 2023
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DİB personel alımı son başvuru günü: Diyanet personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı’na aşçı, temizlik görevlisi, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 personel alımı gerçekleştirilecek. Diyanet personel alımı başvurusu 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30’a kadar “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Diyanet personel alımı başvurusu 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30’a kadar “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgilere Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Adayların 2022 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan alması gerekiyor.

 

Alaturka Online
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