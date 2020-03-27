Dicle Elektrik'ten 65 yaş üstü müşterilere evde hizmet

ANKARA (AA) – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü müşterilerinin taleplerini evlerinde karşılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesinde yer alan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta Kovid-19 tehdidine karşı çalışanlarını ve müşterilerini korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyor.

Bu kapsamda şirket, dışarı çıkamayan 65 yaş üstü müşterilerine talep etmeleri halinde evde hizmet sağlıyor. Bu amaçla oluşturulan ekip, gittikleri evlerdeki bireyleri de koruyabilmek için maske ve eldiven takıyor, sosyal mesafeyi koruyor ve uzaktan selamlaşıyor.

Açıklamaya göre, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Fatma Koldaş ile 83 yaşındaki Ahmet Durmuş'un abonelik sonlandırma işlemleri için Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ’ye gitmeleri gerekiyordu.

Yakınlarının arayıp haber vermesi üzerine Dicle Elektrik Müşteri Hizmetleri Merkezi ekipleri, söz konusu vatandaşların evlerine giderek gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Dicle Elektrik, bu süreçte 65 yaş üstü olan veya kronik rahatsızlıkları bulunan müşterilerin taleplerini evlerinde karşılamaya devam edecek.