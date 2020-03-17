Dicle Elektrik'ten Kovid-19 ile mücadele seferberliği

ANKARA (AA) – – Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güçlü önlemler alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, acil önlemler sıralamasında, toplantı ve eğitimlerin ertelenmesi, müşterilerle irtibat sağlanan tüm alanların dezenfeksiyonu, tüm binalarda kat ve koridorlara dezenfektan yerleştirilmesi, yemekhanelerin geçici olarak kapatılması yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İdari İşler Müdürü Haydar Özmen, alınan tedbirlerin çalışanlar kadar müşterileri de kapsadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda tüm eğitim, geniş katılımlı toplantı ve organizasyonlar ileri tarihlere ertelendi. Maske, el dezenfektanı, çamaşır suyu ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinin tedarikinde bir sorun yaşanmaması için gereken lojistik önlemler alındı. İdari binaların ortak kullanım alanlarına dezenfektan cihazları yerleştirildi. Kapı kolları ve asansör düğmeleriyle ortak kullanım alanları dezenfektanlarla temizleniyor. Tüm lokasyonlara el, yüz hijyeni ve korona virüsten korunma hakkında bilgilendirme afişleri asıldı. Yemekhaneler geçici süreyle kapatılarak, çalışanlara kumanya dağıtımına başlandı. Müşteri yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerdeki çalışanlar maske ve eldiven kullanmaya başladı. Tüm temizlik personeline hijyen ve virüsten korunma eğitimi verildi. Ofislerde çay ve kahve ikramları tek kullanımlık karton bardaklarla yapılmaya başlandı. Personel servisleri günlük olarak dezenfektanlarla temizleniyor. Çalışma ofislerinin sık sık havalandırılması için ekipler görevlendirildi. Hijyen ve virüs önlemleri ile alakalı olarak işyeri hekimleri tarafından düzenli denetimler yapılıyor."