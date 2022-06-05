Dicle Nehri’nde boğulan 3 genç toprağa verildi

Serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde 10’uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16), Enes Can (17) ve Yunus Vural (16) toprağa verildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve vatandaşların yardımıyla cansız bedenleri sudan çıkarılan Vali Aydın Arslan Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencileri Osman Yetişgin (16) Silvan ilçesinde Karabehlülbey Mezarlığında, Enes Can (17) Şırnak’ın İdil ilçesinde Yeni Mahalle Şeyh Hasan Mezarlığı’nda ve Yunus Vural (16) ise Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Gündoğan Mahallesi Mezarlığı’nda yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Silvan ilçesinde toprağa verilen Osman Yetişgin’in 4 kez Wushu Türkiye şampiyonu olduğu ortaya çıktı. Wushu Milli Takım Antrenörü Nimet Kalkan, “Sporcumuz yaklaşık 9 yıldır halk eğitim merkezinde Wushu kursunda antrenman yapıyordu ve yıllar içerisinde 4 Türkiye şampiyonluğu, bir Türkiye 2’nciliği bir de Türkiye 3’üncülüğü elde etti. İller arası şampiyonada da bir çok başarılar kazandı. Spor kariyerinde olduğu gibi eğitimde de çok başarılı bir öğrencimizdi. En son bir ay önce ziyaretime geldiğinde ben doktor olacağım diyordu” dedi.

“EL ELE KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verilen Yunus Vural’ın yakını Veysi Belli, öğrencilerin nehrin karşısına geçmek için el ele tutuşup suya girdiklerini öğrendiklerini belirterek, “El ele karşıya geçmeye çalışıyorlar. Sonra suda boğuluyorlar. Orada rahmet ediyorlar” dedi.

Liseli 3 gencin Dicle Nehri’nde boğularak yaşamını yitirmesi Türkiye’yi yasa boğarken, birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başsağlığı mesajı yayınlandı. Okudukları Vali Aydın Arslan Fen Lisesinin sosyal medya hesabından da “Bugün 3 canımızı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun” mesajı yayınlandı. (DHA)