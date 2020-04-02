Didier Drogba: ‘Afrika bir test laboratuvarı değildir… Bu ırkçı sözleri yürekten kınıyorum’

Bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane golcü Didier Drogba kişisel Twitter hesabı üzerinden çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Afrika toplumları için önemli ve etkili bir aktivist konumunda da bulunan Drogba, Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü Araştırma Direktörü Camille Locht ile Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Jean Paul Mira’nın Fransa’da bir televizyon kanalında söyledikleri ve tartışma yaratan skandal “Covid-19 aşısı Afrika’da denenmeli” tavsiyesine büyük tepki gösterdi.

“Bunu dikkate almaya devam etmek tamamen akıl almaz. Afrika bir test laboratuvarı değildir” diyen 42 yaşındaki eski golcü “Bu aşağılayıcı, yanlış ve derin bir şekilde ırkçı sözleri yürekten kınıyorum” dedi.

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Drogba ayrıca şunları da söyledi: “Afrika’yı süregelen Covid-19’dan kurtaralım. Dünya ekonomisini baltalayan ve dünya çapında nüfüsları yıkıcı bir şekilde etkileyen virüsten kendimizi kurtaralım. Afrikalı insanları birer kobay olarak görmeyin. Bu tamamen iğrenç… Afrikalı liderlerin, halklarını bu korkunç teorilerden koruma sorumluluğu var. Tanrı bizi korusun!”