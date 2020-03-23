Didier Drogba’dan Türkçe Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak paylaşımı

Gatasaray’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba’dan destek mesajı geldi. Sosyal medya hesabında Türkçe bir paylaşımda bulunan Didier Drogba, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın virüsü yenebileceğini söyledi.

Didier Drogba, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber” ifadelerini kullandı.

İşte Drogba’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Çok değerli Hocam İmparator Fatih Terim ve İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’ın corona virüs sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İki güçlü karakterin bu virüsü de yenebileceğine inancım sonsuz Dualarım Hocam,Başkanım ve bütün Türk halkıyla beraber — Didier Drogba (@didierdrogba) March 23, 2020

Futbolculuk kariyerin 1 Aralık 2018 tarihinde son veren Didier Drogba, 28 Ocak 2013 tarihinde transfer olduğu Galatasaray’da, 25 Temmuz 2014 tarihine kadar oynamıştı. 1.5 yılda taraftarın gönlünde taht kuran Drogba, Galatasaray formasıyla çıktığı 53 maçta 20 gol atarken, 13 de asist yapmıştı.