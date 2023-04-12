Diego Simeone ve Şenol Güneş’ten birlikte maç önü açıklaması

Beşiktaş, elde edilecek geliri depremzedelere aktarılacak maçta Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Anlamlı mücadele öncesi iki takımın teknik direktörleri, birlikte açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın önemine ilişkin konuşan Diego Simeone, “Bu imkandan ilk bahsedildiğinde biz de bunu kesinlikle gerçekleştirmemiz gerektiğini konuştuk. Buna, “Tamam” dedik. Türkiye, yakın hissettiğimiz bir ülke. Üzgünüz. Buraya gelip gerekli yardımı yapmak istedik. Güzel bir maç oynamak için buradayız” dedi.

Stadyumdaki atmosfere ilişkin soruyu da yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, “İçeriyi henüz tam göremedim ama dışarıdan harika gözüküyor gerçekten. Harika da bir organizasyon olmuş. Umarım güzel bir akşam olur herkes için” ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid’e teşekkürlerini sunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, “Dediği doğru. Daha sahayı görmediler. Uçuş sonrası çok çabuk şekilde otele gelip oradan da buraya geldiler. Daha sahaya yeni girdiler. Öncelikle böyle bir katkıda bulundukları için Atletico Madrid’e ve hocamıza çok teşekkür ederim. İki tane köklü kulüp. Aynı yılda kurulmuşlar. Biz martta, Atletico Madrid nisanda… Hocanın da 28 Nisan doğum günü, şimdiden doğum gününü kutluyorum. Başarılı antrenörlüğü dışında insani tarafının da büyük olduğunu düşünüyorum. Böyle bir dönemde, büyük bir kulüp olarak yarışın kızıştığı dönemde buraya gelmeleri olağanüstü bir durum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de kulüp olarak aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Depremzedelere yardımı unutmamak, unutturmamak için yapılan bir müsabaka. Neticede bir hazırlık maçı. İki güzide büyük kulübün güzel maçı olur diye düşünüyorum. Miguel de bizimle çalışıyor. Onlar da çok eskiden beraberdiler. Kulüp olarak kendilerine başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum” dedi.