“Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi” kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Eğitime gönül veren arkadaşlarımız bilsinler ki bundan sonra salgın hangi noktaya gelirse gelsin eskiye geri dönülmeyecek. Hibrit bir yapıya geçilecek ve bütün dünyada bu böyle yaşanacak." dedi.

Bahçeşehir Kolejinin ana sponsorluğunda, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezinin (SODİMER) ev sahipliğinde düzenlenen "Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi", çevrim içi düzenlenen açılış toplantısıyla başladı.

Açılışta konuşan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitim alanında Fatih Projesi ile Türkiye'de bir farkındalık yaratarak dijitalleşmeyi toplumun önüne salgından daha önce getirdiğini belirtti.

Eğitimde teknolojinin kullanımına önem verenlerin her zaman öne çıktığını vurgulayan Yücel, "Dünya üzerinde 6 noktada üniversitemiz var. Bu 6 noktada eğitimin nereye gittiğini yakından takip ediyoruz. Salgınla birlikte artık bize öyle bir dayatma geldi ki eğitimde dijitalleşmenin zorunluluğunu gördük. Türkiye'nin altyapıdaki yatırımları burada kendini gösterdi. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler bizim arkamızda kaldılar." diye konuştu.

Dünyada her düzeyde uzaktan eğitimi mükemmel seviyede yapan Türk kurumları olduğunu belirten Yücel, şunları söyledi:

"Dijitalleşme sadece eğitim alanında değil her alanda ve sektörde değişime uğruyor ve değişimin de sürekli geleceğini bize gösteriyor. Eğitimde dijitalleşmeyi iyi bir noktayı getirebilirsek endüstride de ilerleriz ve biz eğitimciler olarak bu alanda en önde olmalıyız. Kendi uygulamalarımızı Kanada'ya verdik, İngiltere'ye ve ABD'ye verdik. Yaptığımız yöntemleri de sonradan test ettik ve normal eğitime göre çok da geri kalınmadığını ve öğrencilerin kayıp yaşamadığını arkadaşlarımız yaptıkları testlerde gördü. Kurum olarak bu konuya ülkemizin geleceği için bakıyoruz. Biz eğitimde fırsat eşitliğini de bu yöntemle yakalayabileceğimize inanıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini de bu şekilde her bölgedeki çocuğumuza yetişerek sağlamış oluruz. Eğitime gönül veren arkadaşlarımız bilsinler ki bundan sonra salgın hangi noktaya gelirse gelsin eskiye geri dönülmeyecek. Hibrit bir yapıya geçilecek ve bütün dünyada bu böyle yaşanacak. Eğitim fakültelerimiz de öğretmen yetiştiren kurumlarımız da buna göre bir altyapıya geçiş yapmak durumunda kalacaklar. Bizler de elimizden geleni yapacağız."

– "Dijital değişimin ana aktörü öğretmenler ve eğitim"

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise 1994 yılında kurulan kolejin o günden bu yana en üstün olanaklarla dijital eğitime dair çalıştığını belirterek, "2001 yılında okullarımızda HyperClass ve SmartClass laboratuvarları ile bilgisayar destekli eğitime geçtik. 2007 yılına geldiğimizde 1. sınıflarımızda Classmate PC’yi kullanmaya başladık. Bu, eğitimin dijital olanaklarla okul dışına çıkması için getirdiğimiz ilk uygulamalarımızdandı. 2010 yılında Dijital Dünya Okulu vizyonumuzu ortaya koyduk. Tablet destekli sınıflar, akıllı tahta gibi dönemin en ileri eğitim teknolojilerini okullarımızda hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Dijital Dünya Okulu vizyonlarının içerik, uygulama, takip, ölçme ve değerlendirme sistemi, akademik başarıyı desteklemek ve dijital okur-yazarlık kimliği kazandırmak gibi pek çok alanı kapsadığını aktaran Dağ, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2015 yılında Dijital Pedagoji ve Teknolojik Formasyon Sertifika Programı da hayata geçirildi. Öğretmenlerimiz bu programa katıldılar. 2010 yılından itibaren dijital eğitimin üzerinde yoğun olarak çalıştık. 2020 yılının ilk aylarında salgın nedeniyle eğitim tamamen uzaktan olarak yürütülmeye başlandı. Biz bu karar alındığında dijital eğitim platformumuz Metodbox’ı 3 yıldan bu yana kullanmaktaydık. Öğrenmenin önündeki zaman, mekan, platform engelini ortadan kaldıran Metodbox ile uzaktan eğitim sürecini 360 derece olarak kesintisiz olarak uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Enver Yücel’in dijital eğitim lideri olarak çizdiği vizyon bizler için çok değerli. Bahçeşehir Koleji olarak öğrencilerimiz için getirdiğimiz her yeniliğin aslında tüm bir eğitim ekosistemini dönüştürdüğünü biliyoruz."

Eğitim felsefesinin toptan dönüşümünden bahsetmek gerektiğini kaydeden Dağ, "Her öğretmenin dijital eğitim lideri olarak kendisini geliştirmesi için teşvik edici roller üstlenmek ve bu sürece hazırlık yapmak çok önemli. Salgınla başlayan dönüşüm hem yakın hem uzak gelecekte köklü değişikliklere neden olacak ve şu anda da olmaya başladı. Eğitimin bu paradigma dönüşümünün dışında kalması mümkün değil. Hatta bu değişimin ana aktörü öğretmenler ve kalbinde de eğitim. Dijital eğitime dair yaptığımız çalışmalar Türkiye'nin eğitim sistemi için de önemli kilometre taşı. Bu zirve bu açıdan da çok önemli." ifadelerini kullandı.