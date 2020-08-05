Dijital ortamda gerçekleşecek “48. İstanbul Müzik Festivali” 18 Eylül'de başlayacak

İSTANBUL (AA) – İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "48. İstanbul Müzik Festivali", 18 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

"Beethoven'ın Aydınlık Dünyası" teması etrafında şekillenen festival, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri nedeniyle bu yıl dijital ortamda gerçekleşecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen festivaldeki konser çekimleri, İstanbul'da Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı, Hıdiv Kasrı, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Harbiye Saint Esprit Katedrali, Surp Hovhan Vosgeperan Ermeni Katolik Kilisesi ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda yapılacak. Konserlerin bir bölümü ise Belçika, Almanya, Avusturya ve Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde kaydedilecek.

Festival kapsamında 19 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek izleyicili konserde ise Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) sahne alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek konsere sınırlı sayıda izleyici alınabilecek.

İstanbul Müzik Festivali, 48. yılında bir ilki gerçekleştirerek "Festival Orkestrası"nı kuracak. Şef Cem Mansur yönetiminde Türkiye’nin yetenekli genç kuşak müzisyenlerinden oluşacak orkestra, ilk konserinde farklı ülkelerden bestecilerin eserlerini içeren bir programı yorumlayacak.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İBB, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesinin de desteklediği festival, Avusturya Kültür Ofisi, BTHVN2020, Beethoven Pastoral Project, Biletix, Boğaziçi Üniversitesi, Borusan Sanat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Saint Esprit Katedrali, Süreyya Operası, Türkiye Ermeni Katolikleri Patrikliği, Wonderfeel Festivali, Hollanda Başkonsolosluğu ve The Performing Arts Fund NL iş birliğinde gerçekleşecek.

Festivalin açılış konserinde Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası'na keman sanatçısı Emre Engin eşlik edecek.

Festival 5 Ekim'de sona erecek.