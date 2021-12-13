Dikbayır: Tavukların butları gitti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, yaşanan ekonomik krizi gözler önüne serdi: Bir yıl önce 2 tam tavuk alabiliyorduk, şu anda tavukların butları gitti. Butlarını keserek 1 tavuk ancak alabiliyoruz.

Deniz AYHAN

Her ay market ve pazara giderek milletin enflasyonunu yerinde hesaplayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, asgari ücret açıklamasının hemen öncesinde, vatandaşın halini özetledi. Dikbayır “Bir yıl önce 2 tam tavuk alabiliyorduk, şu anda tavukların butları gitti. Butlarını keserek 1 tavuk ancak alabiliyoruz” dedi.

ELİNİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN

Dikbayır “Geçtiğimiz yıl aralık ayında 155 lirayla yumurta, un, yağ, tavuk gibi temel gıda alınabilirken, şu anda insanlar bu ürünlerin yarısından azını ancak alabiliyor. Elinizi vicdanınıza koyun” dedi ve şunları söyledi:

“25-30 bin maaş alan kişilerden asgari ücret komisyonu kurdunuz. 25-30 bin maaş alan kişiler, asgari ücretlinin, emeklilerimizin ve düşük ücretli kamu çalışanlarının halini anlamaz ancak bir kez daha anlatmak istiyoruz. Vatandaşın gerçek enflasyonu budur, açıklayacağınız asgari ücrette geçen seneki gibi bir tiyatro yapmayın. Elinizi vicdanınıza koyun.”