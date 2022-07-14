Dikili’nin cennet koyları beton tehdidi altında!

İzmir Dikili’nin doğal güzellikleri ile bilinen Bademli ve Karagöl bölgelerini de kapsayan büyük bir alanın koruma statüleri değiştirilerek yapılaşmanın önü açıldı. Çevreciler yargıya başvurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Dikili ilçesinde 1’inci Derece Doğal Sit Alanı olan bölgelerin statülerinin “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak değiştirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından 2014 yılında başlatılan “İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında yapılan incelemeler sonucu yayınlanan haritada, statüleri değiştirilen bölgeler arasında doğal güzellikleri ile bilinen Bademli ve Karagöller de yer alıyor. Bakanlığın bu kararıyla birlikte bölgede yapılaşmanın önü açılırken, aynı zamanda Rüzgâr Enerji Santrali, Güneş Enerji Santrali ve madencilik faaliyetleri de yapılabilecek.

KANUNLARA AYKIRI

Bölge halkı söz konusu karara karşı harekete geçti. Dikili Kaymakamlığı aracılığıyla bakanlığa itiraz dilekçesi verildi. Dilekçede şöyle denildi: Bakanlık kararıyla SİT statüsü değiştirilen alanlarda elektrik santralleri, balık çiftlikleri, turizm tesisleri, geniş yerleşim alanları, madencilik faaliyetleri projelendirilebilecektir. Tescil kararında bulunan haritada da görüleceği üzere; deniz kıyısında bulunan bölgeler tescil kararından etkilenmiştir. Anayasa’nın 43. maddesinin 2. fıkrasına göre deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Bu durum Kıyı Kanunu’na aykırılık oluşturmaktadır.

Bademli ve Denizköy arası imara açılıyor!

Ege Kültür ve Çevre Platformu Eş Sözcüsü Doğu Işık söz konusu değişiklikle birlikte Bademli’den Denizköy’e kadar büyük bir alanın yapılaşmaya açıldığını söyledi. Yapılaşmanın yanı sıra madencilik faaliyetleri ve turizm tesisleri yapılmasının önünün açıldığına da dikkat çeken Işık, statüde yapılan değişikliği şu sözlerle anlattı:

Bademli Mahallesi’nde Killik, Deçemko, Pissa Koyu, Kalem Adası’nın işletme kısmı, Bademli Liman alanı ve Hayıtlı Koyu’ndan Denizköy Mahallesi’ne kadar büyük bir alan ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş durumda. Bu ilke kararına göre; söz ettiğimiz bölgelerde madencilik faaliyetleri yapılabilecek, turizm tesisleri kurulabilecek. Yeşil alanlar ve ormanlar bu karardan zarar görecek.

Bu bölgeler iştahlarını kabartıyor

Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel statüleri değiştirilen alanların bakir bölgeler olduğunu söyledi. Engel şöyle konuştu: Bu bölgeler birilerinin iştahını kabartıyor. Özellikle güneye indiğiniz zaman Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi turistik bölgelerde ciddi bir tıkanıklık var. İstanbul’un sermayesi, buraların SİT derecelerini düşürerek imara açıp bölgeden yararlanmak istiyor. Pissa Koyu, Ege’de yaz aylarında insanların geldiği ve işletmelerin baskısı olmadan tatil yapabildiği bir yerdir. Denizköy aynı şekilde.