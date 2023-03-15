Dikkat! Balkon düşebilir





Akıncılar Mahallesi Akdeniz Sokak’taki 5 katlı apartmanın birinci katında bulunan balkonda uzun süredir çatlaklar bulunuyordu. Bu çatlakların büyüdüğünü ve eğimin oluştuğunu fark eden bina sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, ilk incelemenin ardından balkonun bulunduğu alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Şeritlerin üzerine ise “Buradan geçmeyin. Dikkat balkon düşecek” şeklinde kağıda yazılı uyarı notu asıldığı görüldü. Kolonlarında da çatlaklar oluştuğu iddia edilen apartmanla ilgili henüz bir kararın bulunmadığı öğrenildi.

“HERHALDE EV SAHİBİ BOYAYIP VERDİ”

Daire sakini Cemal Soysal, “Önceden balkonda çökme vardı, bugün de biraz eğilme oluşmuş. 45 – 50 yıllık bir bina olduğu için binada da çatlaklar var. Bizim pencerenin altında da çatlaklar var. Benim ilk girdiğimde öyle bir şey yoktu, herhalde ev sahibi boyayıp verdi. Balkonu kapatmışlar, herhalde biraz da yük binmiş. Aşağıya doğru bir eğilme oldu” dedi. (DHA)