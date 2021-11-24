Dikkat çeken araştırma: Sporun demansı tetikleme olasılığı inceleniyor

Son zamanlarda sporcular arasında görülen demans vakalarının artması yeni bir araştırmayı da beraberinde getirdi. Araştırmacılar spor ve demans arasındaki ilişkiye odaklanıyor ve bazı sporcuların hastalığı geliştirme riskinin neden arttığını inceliyorlar.

Sozcu.com.tr

Futbolcu Sir Bobby Charlton ve rugby oyuncuları Steve Thompson ve Alix Popham gibi sporcuları içeren bir dizi yüksek profilli vakanın ortaya çıkmasından sonra Alzheimer’s Research UK ve Health Policy Partnership, bazı sporcuların bu durumu geliştirme riskinin neden arttığını belirlemeye çalışacak.

Araştırmacılar, incelemenin gelecekteki vakaları azaltabileceğini umuyor.

Alzheimer Araştırma İngiltere CEO’su Hilary Evans, “Yeni kanıtların ortaya çıkması ve belirli sporlar ile bunama riski arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu alanda gelecekteki araştırmaların yönünü belirlemeye yardımcı olmak için hayati önem taşımakta. Sporun beyin için de iyi olan bir dizi yararı olduğunu biliyoruz, ancak sporun potansiyel riskleri ve genel demans riskine katkıları hakkında ne kadar çok şey anlarsak o kadar iyi.”

FUTBOLCULARDA TEHLİKE ÜÇ KAT DAHA FAZLA

2019’da Profesör Willie Stewart tarafından yapılan bir araştırma, eski futbolcuların nörodejeneratif beyin hastalığından ölme olasılığının genel nüfusa göre yaklaşık üç buçuk kat daha fazla olduğunu buldu.

Geçen yıl Charlton, İngiltere’nin 1966 Dünya Kupası’nı kazanan tarafının bu hastalığa yakalanan beşinci üyesi oldu. İngiltere Dünya Kupası galibi Thompson, eski Galler kanat oyuncusu Popham ve diğer altı uluslararası ragbi oyuncusu, oyun yetkililerine ihmal nedeniyle dava açma sürecinde. Doktorlar, Popham’ın kariyeri boyunca 100.000’den fazla alt beyin sarsıntısı geçirdiğini öğrendi.

Erken başlangıçlı bunama teşhisi konan eski sporculardan Bobbie Goulding, Rugby Futbol Ligi’ne karşı benzer bir dava için hazırlanan bir grubun parçası oldu.

Alzheimer Araştırmaları İngiltere’den Profesör Jon Schott şunları söyledi: “Belirli bir demans türünün kafa travması ile ilişkili olduğunu bilsek de bu alanda hâlâ sınırlı miktarda sağlam araştırma var. Gelecekteki araştırmaları şekillendirmek için böyle bir incelemeye ihtiyacımız var.”

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