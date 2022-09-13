Dikkat çeken iddia: 60 bin adet eğitim yardımı çeki partililere dağıtıldı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP’li Büyükşehir Belediyesinin toplam tutarı 6 milyon TL’yi bulan 60 bin adet eğitim yardımı çekinin muhtarların belirlediği listeler yerine, AKP’nin mahalle temsilcilerinin hazırladığı listelerdeki partililere dağıtıldığını ileri sürdü.

Halil ATAŞ

Ramazan ayında AKP’nin parti olarak verdiği Bursa ve ilçelerindeki iftarların maliyetini karşılayarak yaptığı partizanlıkla tepki toplayan Bursa Büyükşehir Belediyesi‘nin, şimdi de eğitim yardımı çeklerini yine büyük çoğunlukla AKP’li ailelere dağıttığı öne sürüldü.

“PARTİ TEMSİLCİSİ LİSTELERİNE GÖRE DAĞITILDI”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam tutarı 6 milyon TL’yi bulan 60 bin adet eğitim yardımı çekinin muhtarların belirlediği listeler yerine, AKP’nin mahalle temsilcilerinin hazırladığı listelerdeki partililere dağıtıldığını öne süren İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak, kendinden olmayanları ötekileştirmek, bunların topunun fıtratında var. Sayın Aktaş’ın, ‘Bizden olmayanlara su yok!’ anlayışını şiddetle kınıyorum. Bunun adı tek kelimeyle vicdansızlıktır” diyerek tepki gösterdi.

“BURSALI HEMŞEHRİLERİMİZİN VİCDANINA SUNUYORUM”

Çok sayıda mahalle muhtarının bu adaletsizliğe adeta isyan ettiğine değinen Başkan Türkoğlu, ‘Mahallemizde Büyükşehir Eğitim Çekleri dağıtımı Ak Parti mahalle temsilcisi aracılığı ile yapılmaktadır, muhtarlığımızla bir alakası yoktur. Mahalle halkımızın bilgisine arz ederim’ diye haykıran muhtarımızın haklı isyanını Bursalı hemşehrilerimizin vicdani takdirlerine sunuyorum” şeklinde konuştu.

“DİLE GETİRMEKTEN VALLAHİ BIKTIK”

“AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin partizanlık vukuatlarını bir bir dile getirmekten vallahi de bıktık, billahi de bıktık” diyen Türkoğlu şunları söyledi:

“İşte şimdi de eğitim yardımı çeklerinin dağıtım skandalıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Sn. Alinur Aktaş yeni eğitim döneminin başlangıcı öncesinde, ihtiyaç sahibi ailelere eğitim yardımı çeki dağıtacaklarını alay-ı vala ile açıklamıştı. 20 bin aileye 100’er liralık 3’er kırtasiye çeki verileceğini gururla duyuran Sn. Aktaş, toplamda 60 bin adet olan bu desteğin 6 milyon TL’lik bir maliyeti olacağını, bu yolla ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze destek olacaklarını ifade etmişti.

Şayet doğru bir tespitle ve adil bir dağıtımla gerçekleşirse, bizler de bunun isabetli bir hizmet olacağını düşünmüştük. Ne yazık ki bir kez daha yanıldığımızı gördük.

Meğer huylu huyundan vaz geçmemiş, Bursalıların tamamının başkanı olduğunu yine unutan Sn. Aktaş, bu konuda da sadece kendi partililerine hizmet etmeyi tercih etmiş.”

“BURSALILAR PARTİZANCA HİZMETİ GEÇMİŞTE AFFETMEDİ”

Bursalıların partizanca verilen hizmet anlayışını geçmişte affetmediğini şimdi de affetmeyeceğini, gelecekte kim aynısını yapmaya yeltenirse onu da affetmeyeceğini dile getiren Tatlıoğlu, “Vatandaşı ayırarak, kayırarak, ötekileştirerek, kamu kaynaklarını yandaşlara harcayarak hizmet etmenin vebali, hem bu dünyada hem de huzuru mahşerde çok ama çok büyüktür. Allah kimseyi böyle bir vebali üstlenmekle ve de kimseyi böyle bir günaha ortak olmakla, aracılık etmekle sınamasın” şeklinde konuştu.

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