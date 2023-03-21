Dikkat çeken rakam! Kasımpaşa rekora koşuyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, topladığı 26 puanla 13. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlılar son olarak sahasında Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadelenin ardından Teknik Direktör Selçuk İnan ile yollar ayrıldı.

SON DÖRT SEZONDA İNANILMAZ RAKAM

İstanbul ekibi son dört sezonda sık sık teknik direktör değişikliğine gitmesiyle dikkat çekti.

2019/2020 sezonuna Kemal Özdeş yönetiminde başlayan Kasımpaşa, 13. haftada Özdeş ile yollarını ayırdı. Sezonu ise Fuat Çapa yönetiminde tamamladı.

14 MAÇTA 8 GALİBİYET

Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, ligde oynadığı 14 maçta sekiz galibiyet alarak önemli bir performans sergiledi.

Kasımpaşa’da sezon sonunda başarılı teknik adam ile yollar ayrıldı.

MEHMET ALTIPARMAK DÖNEMİ

2020/2021 sezonuna Mehmet Altıparmak ile başlandı. İlk sekiz haftada üç galibiyet alan lacivert-beyazlılar bir kez daha teknik direktör değişikliğine gitti. Altıparmak’ın yerine İrfan Buz getirildi.

Bu değişiklikten 14 gün sonra İrfan Buz ile de yollarını ayıran İstanbul ekibinde yeniden Fuat Çapa dönemi başladı.

21 hafta sonra Çapa dönemi bir kez daha sona erdi ve sezon Şenol Can ile tamamlandı.

İKİNCİ HAFTA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

2021/2022 sezonuna da Şenol Can ile başlandı, ancak ikinci haftada teknik direktörlük koltuğuna bu kez Cihat Arslan geçti.

Arslan dönemi de dokuz hafta sürdü. Ardından göreve Hakan Kutlu getirildi.

Kasımpaşa’da göreve galibiyetle başlayan Kutlu’nun görev süresi yedi hafta sürdü. Hakan Kutlu’nun ardından takım Sami Uğurlu’ya emanet edildi.

UĞURLU’DAN MUHTEŞEM PERFORMANS

Kasımpaşa, 21 hafta süren Sami Uğurlu döneminde, 13 galibiyet alarak muhteşem bir performansa imza attı.

Lacivert-beyazlılar bu süreçte Galatasaray ve Beşiktaş’ı deplasmanda mağlup etme başarısı gösterdi.

Ertesi sezona da Uğurlu yönetiminde giren Kasımpaşa, üçüncü haftada başarılı teknik adam ile yollarını ayırdı. Göreve bir kez daha Şenol Can geldi.

11 hafta görevde kalan Şenol Can’ın yerine Sivasspor ile oynanan karşılaşma öncesi Selçuk İnan getirildi.

Selçuk İnan ile ligde 11 maça çıkan Kasımpaşa’da Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından yollar ayrıldı.

ÖMER ERDOĞAN İDDİALARI

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa, milli maç arasında teknik direktör arayışlarını artırdı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, İstanbul ekibi son olarak Ankaragücü’nü çalıştıran Ömer Erdoğan’a teklif yaptı.

REKOR YENİ MALATYASPOR’DA

Süper Lig’in son döneminde, bir sezonda en çok teknik direktör değiştirme rekoru Yeni Malatyaspor’a ait. Geçen sezon Süper Lig’e veda eden Doğu Anadolu ekibinde beş kez teknik adam değişikliğine gitmişti.

Bu sezon dördüncü teknik direktörünü arayan Kasımpaşa, olası bir ayrılıkta rekora ortak olacak.

BURAK ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr