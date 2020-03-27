Dikkat! İDO seferleri durduruldu

Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü salgını deniz ulaşımını da etkiledi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Salgının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerini durdurdu.

İDO’nun resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda şu şekilde:

* Korona virüs tedbirleri çerçevesinde 09 Nisan 2020 tarihine kadar; Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve tüm deniz otobüsü hatlarımızdaki seferlerimiz tamamen durdurulmuştur.

İç hat seferlerinin de durdurulduğunun açıklandığı duyuruda, “Korona virüs tedbirleri çerçevesinde iç hat deniz otobüsü seferlerimize geçici olarak ara veriyoruz. Harem – Sirkeci seferlerimiz normal düzeninde yapılmaya devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı. (İHA)