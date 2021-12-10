Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson’dan Boğaz Köprüsü’nde sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçen sene aşk yaşamaya başladığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson’dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

Deniz, Saevarsson’a Boğaz Köprüsü’nde “Evet” dedi.

Evlilik teklifi sonrası Arnavutköy’deki bir mekana kutlama yemeği için geçen çift, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Deniz, “Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hâlâ şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya’da, onun Avrupa’da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış” diye konuştu.

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