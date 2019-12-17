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Dilan Çiçek Deniz’den Furkan Andıç ve Aybüke Pusat hakkında ilk açıklama

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, eski aşkı Furkan Andıç ile yakın dostu Aybüke Pusat’ın ilişkiye yelken açtığı ve bu nedenle ikili ile konuşmadığı iddialarına dair ilk kez konuştu.

Habertürk’ün haberine göre; bir arkadaşının doğum gününe katılan Dilan Çiçek Deniz, eski aşkı Furkan Andıç ile arkadaşı Aybüke Pusat’ın ilişki yaşadığı ve bu nedenle ikili ile konuşmadığı iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili kendisine sorular sorulan Dilan Çiçek Deniz, adeta iddiaları doğruladı ve “Benim bu konuyla bir alakam yok. Konuşmak istemiyorum” dedi.

Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılındaki Miss Turkey’de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. İkilinin 5 yıllık dostluğu bulunuyordu.

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Yazar Alaturka Online

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